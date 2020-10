Riskiryhmien influenssarokotukset ovat alkaneet – korona-aikana rokottautuminen on erityisen tärkeää

Influenssa on vakava tauti, joka voi aiheuttaa vaarallisia jälkitauteja, kuten keuhkokuumetta. Influenssarokote on turvallinen ja paras suoja influenssaa vastaan. Rokotteen ottaminen on erityisen tärkeää koronapandemian aikana.

”Samanaikaisesti sairastettu influenssa ja korona ovat huono yhdistelmä kenelle tahansa, mutta aivan erityisesti riskiryhmille. Sen vuoksi influenssarokotteen ottaminen on tänä vuonna erityisen tärkeää. Rokote ehkäisee influenssan leviämistä ja suojaa sekä omaa terveyttä että lähipiiriä”, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Riskiryhmät saavat rokotteen maksutta

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä.

Maksuttoman rokotteen saavat kaikki

65 vuotta täyttäneet

6 kuukauden – 6 vuoden ikäiset lapset

raskaana olevat naiset

sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö.

Lisäksi rokotetta tarjotaan henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat pitkäaikaisesti laitosmaisissa olosuhteissa, kuten vastaanottokeskuksissa ja vankeinhoitolaitoksissa.

Rokotukset alkavat marraskuussa

Osa kunnista on jo aloittanut riskiryhmien influenssarokotukset, mutta suurin osa aloittaa rokottamisen marraskuun alkupuolella. Maksuttomaan rokotukseen oikeutetut voivat käydä ottamassa rokotteen omassa terveyskeskuksessaan tai neuvolassaan. Terveyskeskukset tiedottavat alueellaan rokotusajoista ja -paikoista.

”Aiempien vuosien tapaisia suuria joukkorokotuksia ei voida toteuttaa koronapandemian takia, mutta esimerkiksi ajanvaraukseen perustuvat rokotustilaisuudet ovat mahdollisia. Kuntien rokotusvastaavat suunnittelevat rokotusjärjestelyt niin, että rokottaminen voidaan toteuttaa turvallisesti ja hygieniatoimet huomioiden”, Hanna Nohynek sanoo.

Riskiryhmiin tai lähipiiriin kuulumattomat voivat ostaa rokotteen apteekista lääkärin reseptillä ja käydä pistättämässä sen terveysasemalla. Rokotteen voi hakea myös yksityiseltä lääkäriasemalta. Osa työnantajista tarjoaa rokotuksen työntekijöilleen työterveyshuollon kautta.

Influenssakausi ei ole vielä alkanut

Influenssakausi ei ole vielä alkanut Suomessa. THL:n Tartuntatautirekisteriin ei ole heinäkuun jälkeen ilmoitettu yhtään laboratoriovarmistettua influenssatartuntaa. Tänä vuonna influenssa-aktiivisuus on ollut sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla vähäisempää kuin aiempina vuosina.

”Käynnissä oleva COVID-19-pandemia ja viruksen leviämistä estävät toimet, kuten hygieniaohjeet, turvavälit ja maskien käyttö, ovat todennäköisesti vaikuttaneet myös influenssatartuntojen määrään. Tulevan influenssaepidemian voimakkuutta on kuitenkin mahdoton ennustaa, joten rokote kannattaa ottaa nyt kun tartuntojen suhteen on vielä rauhallista”, sanoo THL:n erityisasiantuntija Niina Ikonen.

THL seuraa influenssakauden etenemistä ja päivittää ajantasaista influenssakatsausta koko kauden ajan.

Lisätiedot

Mikä on influenssa?

THL

Influenssarokote

THL

Ajantasainen influenssakatsaus

THL

Hanna Nohynek

ylilääkäri (rokottaminen ja rokotteet)

THL

p. 029 524 8246

hanna.nohynek(at)thl.fi

Niina Ikonen

erityisasiantuntija (influenssan seuranta)

THL

p. 029 524 8413

niina.ikonen(at)thl.fi

Mia Kontio

erityisasiantuntija (rokotejakelu- ja järjestelyt)

THL

p. 029 524 8365

mia.kontio(at)thl.fi