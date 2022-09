Risto Räppääjä 25 vuotta!

Vuonna 1997 ilmestyi ensimmäinen Risto Räppääjä -lastenromaani Hetki lyö, Risto Räppääjä. Se aloitti sarjan, jonka suosio on kasvanut vuosi vuodelta. 30.9.2022 ilmestyy sarjan uusin osa, Risto Räppääjä ja lapsenvahti. Teos perustuu näytelmään Risto Räppääjä ja vauva, jonka kantaesitys oli Teatteri Hevosenkengässä vuonna 2012. Sitä esitetään Teatteri Hevosenkengässä tänäkin vuonna 16.11. alkaen. Syyskuun alussa julkaistiin myös upea kokoelmakirja Risto Räppääjä ja alkuräjähdys, jossa kolme ensimmäistä Risto Räppääjä -tarinaa on yksissä kansissa.

”Risto Räppääjän aikaa kestävä vetovoima ulottuu lapsilukijoitakin kauemmas: Sinikka ja Tiina Nopolan yhdessä neljännesvuosisata sitten luoma tarinamaailma vaikuttaa vahvasti kaikenikäisiin suomalaisiin. Se määrä iloa, oivalluksia ja yhdessä jaettuja hetkiä, jotka Risto Räppääjä -tarinat ovat tuoneet meille kaikille, niin kirjojen, musiikin, elokuvien ja teatterin välityksellä, on määrältään mittaamaton”, miettii Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi.

Risto Räppääjä sai alkunsa esiopetuskirjasta, johon Sinikka ja Tiina Nopolalta tilattiin tarina. He saivat idean rummuttavaan hahmoon Sinikan alle kouluikäisestä pojasta, joka rakensi rumpusettejä kattiloista ja ämpäreistä. Riston kuvitti kirjaan Christel Rönns. Seuraavaksi Risto nähtiin Ylen animaatioissa, joihin kuvittajiksi löytyivät Sami Toivonen ja Aino Havukainen. He kuvittivat myös sarjan yhdeksän ensimmäistä lastenromaania. Vastaanotto oli erittäin positiivinen. Vuodesta 2012 lähtien kirjoja on jälleen kuvittanut Christel Rönns.

”Kirjojen hulvattomat tapahtumat ovat saaneet innoitusta arkielämän kommelluksista ja sattumista, hieman ehkä väritettynä. Lapsilukijoiden kohtaaminen on merkinnyt vuosien varrella paljon. Nyt tapaan jo toisen sukupolven Risto Räppääjä -faneja”, kertoo Tiina Nopola.

Kirjoista on myös ilmestynyt useita menestyselokuvia. Ensimmäinen elokuva oli nimeltään Risto Räppääjä ja sen ensi-ilta oli 2008. Parhaillaan tekeillä on jo yhdeksäs elokuva Risto Räppääjä ja villi kone, jonka ensi-ilta on helmikuussa 2023. Sen ohjaa Maria Sid. Kirjoista Sinikka ja Tiina ovat myös dramatisoineet näytelmiä ja musikaaleja. Musiikin elokuviin ja näytelmiin on useimmiten säveltänyt Iiro Rantala, ja kappaleista on muodostunut hittejä, kuten Ei hassumpaa, Mageet sanat ja moni muu.

Sinikka Nopola menehtyi tammikuussa 2021. Sisarensa kanssa saumatonta yhteistyötä tehnyt Tiina Nopola on siitä lähtien jatkanut rakastettujen lastenkirjahahmojen parissa yksin. ”Sinikan toive oli että jatkaisin. Se ei ole helppoa, koska olimme Sinikan kanssa niin läheisiä ja meillä oli samantapainen kielen- ja huumorintaju. Meidän yhteistyömme oli mutkatonta ja valtavan hauskaa, nauroimme välillä monta tuntia päivässä", Tiina Nopola kertoo.

Kaikki Risto Räppääjä -lastenromaanit:

Hetki lyö, Risto Räppääjä (1997)

Risto Räppääjä ja kauhea makkara (1998)

Risto Räppääjä ja Nuudelipää (2000)

Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi (2001)

Risto Räppääjä ja komea Kullervo (2002)

Risto Räppääjä ja sitkeä finni (2003)

Risto Räppääjä ja Hilpuri Tilli (2004)

Risto Räppääjä ja villi kone (2006)

Risto Räppääjä ja viimeinen tötterö (2007)

Risto Räppääjä ja kuuluisa Kamilla (2009)

Risto Räppääjä saa isän (2011)

Risto Räppääjä ja nukkavieru Nelli (2012)

Risto Räppääjä ja kaksoisolento (2013)

Risto Räppääjä ja Sevillan saituri (2014)

Risto Räppääjä ja yöhaukka (2015)

Risto Räppääjä ja pullistelija (2016)

Risto Räppääjä ja väärä Vincent (2017)

Risto Räppääjä ja juonikas Julia (2018)

Risto Räppääjä ja ujo Elmeri (2019)

Risto Räppääjä ja lapsenvahti (2022)

Oheiskirjat: