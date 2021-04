Roskakasa-kuvakirja vie sadun keinoin ympäristökysymysten pariin

Satumainen kuvakirja tarjoaa myönteisen tavan puhua pienenkin lapsen kanssa roskaamisesta, puhtaasta luonnosta ja vastuullisesta kierrättämisestä.

Metsässä on Kasa. Siihen on kertynyt kaikkea roinaa, myttyjä ja möhkäleitä. Metsään on kylvetty monenlaisia roskia: vaarallisia, hyödyllisiä, hyväntuoksuisia ja pahanhajuisia. Kasasta on tullut Roskakasa.

Emilia Erfvingin uusi lasten kuvakirja Roskakasa (Lasten Keskus) käsittelee ajankohtaista aihepiiriä sadun kautta ja ottaa pienimmille lukijoille sopivalla tavalla esille roskaamisen haitat sekä vastuullisen kierrätyksen ja luonnossa liikkumisen merkityksen.

Jotkut roskat aiheuttavat metsän eläimille onnettomuuksia, kun ne juuttuvat kuonoon ja tarttuvat turkkiin. Toisaalta Kasa ja eläimet huomaavat, että parhaista roskista voi tehdä jotain ainutlaatuista ja yllättävää.

Satu lähestyy aihetta myönteisesti. Peilit, purukumit, säilyketölkit ja muu roina ei kuulu luontoon, mutta roskat voi aina kerätä ja luoda niistä uutta. Roskakasa sopii pienten lasten ympäristökasvatuksen tueksi ja auttaa juttelemaan luonnon puolelle asettumisesta jo aivan pienenkin lapsen kanssa.







Emilia Erfving on Vantaalla asuva kuvataiteilija, graafikko ja kuvittaja, jolla oli lapsena tapana kerätä karkkipapereita ja pullonkorkkeja aarteikseen. Erfving on koulutukseltaan kuvataidekasvattaja ja kuvataiteilija. Hän on suunnitellut oppimateriaaleja ja oppimispelejä sekä tuottanut erilaisia osallistavia taidehankkeita.

Emilia Erfving: Roskakasa

Lasten Keskus 2021

ISBN 978-952-354-357-7

32 s. | Kl L85.22

Kirjaan liittyviä puuhatehtäviä voi tulostaa Lasten Keskuksen sivuilta.