Ruokahitti Boltsi kehitti uutuuden – ja diskasi toisen

Suosioon pongahtanut kaura-siemenpyörykkä Boltsi tuo kauppoihin helmikuussa uuden, itämaisen maun. Uusi Boltsi Morocco läpäisi tiukan seulan, sillä toisen uutuutensa Leivon Leipomo hyllytti tiukan periaatteensa nojalla.

Leivon Leipomon uusi Boltsi Morocco tuo pyöryköihin virkistävää vaihtelua: maku on veikeän mausteinen muttei polttavan tulinen. Koukuttavuuden salaisuus on Marokon makumaailman legendaarinen ras el hanout -mausteseos.

”Jotain tuttua, jotain uutta. Kun Boltsi on tuttu, niin johan suomalaisen kelpaa testata pohjoisafrikkalaista makumaailmaa. Säpäkkä se on, kun mukana on kurkumaa ja inkivääriä”, Leivon Leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola kuvaa.

Riittääkö Boltsi Moroccoa jo helmikuussa kaikille, Harri Jaakkola?

”Haipakkaa pitää, kun täysillä painetaan. Kun Boltsi tuli markkinoille, niin kyllähän siinä kaupan hyllyt ryysti tyhjää. Nyt tiedetään olla hereillä”, Harri Jaakkola lupaa.

Periaatteen Boltsi – aina lisäaineeton

Niin lihansyöjille kuin vegaaneille maistuva Boltsi on lisäaineeton, toisin kuin monet muut valmisruoat.

”Lihapyöryköissä voi olla neljäkin E-koodia. Boltsin lisäaineettomuus on meille ihan keskeinen juttu. Oli tipalla, ettemme julkistaneet toistakin Boltsi-uutuutta. Kaikki oli valmiina, mutta reseptissä oli yksi lisäaine. Katsottiin peiliin ja pistettiin takaisin tuotekehitykseen”, Harri Jaakkola sanoo.

Morocco Tampereelta

Boltsi Morocco on kotoisin yli satavuotiaasta Leivon Leipomosta Tampereelta. Uutuuden rinnalla jatkaa tuttu kaksikko: Boltsi Original ja Boltsi Chili-tomaatti. Kaura-siemenpyörykkä Boltsi oli Suomen myydyin uutuuselintarvike vuonna 2019.

Boltsi Moroccon faktat