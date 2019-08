Ruokainnovaatioiden voittajaksi kruunattiin vahingossa syntynyt pyörykkä

Leivon Leipomo Oy on Tampereen vanhin yksityinen leipomoalan yritys. Sen perusti vuonna 1913 leipuripariskunta August ja Fanny Leivo. Leipomo on säilynyt saman perheen omistuksessa, ja nykyinen toimitusjohtaja Harri Jaakkola on neljännen polven leivolainen. Leivon Leipomo työllistää noin sata henkilöä. Tämänhetkiset pisimmät työurat ulottuvat viidelle vuosikymmenelle. Leivon Leipomon suosituimpia tuotteita ovat Arinarievä, Jyväjemmari ja ProTerve siemenleipä. Vuonna 2019 Leivon Leipomon kaura-siemenpyörykkä Boltsi voitti Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun.