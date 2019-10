Ruokakulttuuripalkinto Järvenpään K-Citymarket kauppiaalle: Markku Hautala saa vuoden 2019 Lentävä Lautanen -palkinnon

ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö myöntää vuoden 2019 Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinnon K-kauppias Markku Hautalalle. Palkinto myönnetään ensimmäistä kertaa kauppiaalle.

Hautalan luotsaama Järvenpään K-Citymarketissa yhdistyvät ruokakauppa- ja ravintolaosaaminen, hinta-laatu-sesonkitietoisuus sekä kunnioitus ruoantuottajia ja asiakkaita kohtaan. Hautalan luoma uusi kauppakonsepti on samaan aikaan kansainvälinen ja paikallinen.



- Hautala on laajakatseinen visionääri. Hänen tavoitteenaan on ollut tuoda hyvä maku ruokakaupan keskiöön. ELO-säätiö kiittää Hautalaa kunnianhimosta: hän on päättänyt tehdä Suomen Järvenpäähän maailman parhaan, suomalaisen kaupan ja tehnyt työtä tavoitteen eteen niin, että on saanut myös kansainvälistä tunnustusta, kiteyttää hallituksen puheenjohtaja Leena Saarinen, ELO-säätiö.

ELO-Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö jakaa vuosittain Lentävä Lautanen ruokakulttuuripalkinnon nostaen esille edelläkävijöitä, jotka lisäävät ruokakulttuurimme kiinnostavuutta Suomessa ja maailmalla. Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinto 2019 jaettiin kauppias Markku Hautalalle Suomen Bocuse d’Or edustajan karsintakilpailun yhteydessä 26.10 Viini ja Ruoka tapahtumassa, Helsingin Messukeskuksessa. Aiemmin Lentävä Lautanen -ruokakulttuuripalkinnon ovat saaneet muun muassa John Nurmisen säätiön lähikalahanke, nollahävikkiravintola Nolla sekä suomalaista ruokakulttuuria uudistanut ravintola Finnjävel.



