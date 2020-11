Ruotsalainen DQC liittyy osaksi Fellowmind Groupia - Tarjoama Ruotsissa laajenee Microsoft Modern Workplace -ratkaisujen osalta

GÖTEBORG (SE) / BARNEVELD (NL), 26. marraskuuta 2020 – Ruotsalainen Microsoftin moderni workplace -kumppani DQC liittyy Fellowmind-perheeseen. DQC:n myötä Fellowmind kasvattaa merkittävästi Ruotsin toimintojaan ja ryhtyy tarjoamaan DQC:n markkinoiden johtavia palveluita Microsoftin Modern Work -teknologioissa. DQC-tiimi yhdistää voimansa Fellowmindin muiden sisaryhtiöiden Orangon ja Endeavorin kanssa Ruotsissa. Kauppa vahvistaa Fellowmindin johtoasemaa liiketoimintasovellusten ja digitaalisten työtilojen saralla.

”Heti ensitutustuminen Fellowmindiin loi meille vahvan tunteen yhteisistä arvoista ja molemminpuolisen näkemyksen siitä, että ihmiset ovat meille sydämenasia”, kertoo DQC:n CEO Jonas Andersson. ”Asiakkaidemme tarpeet heidän digitaalisella muutosmatkallaan ovat entistä monimutkaisempia. Yhdistyminen Fellowmindiin ja sen myötä syntynyt mahdollisuus tarjota paljon laajempaa palveluvalikoimaa kuten älykästä dataa, liiketoimintasovelluksia ja pilvi-infrastruktuuria vastaa tähän tarpeeseen täydellisesti. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, DQC-tiimin mahtava sitoutuneisuus on mahdollistanut tämän. Olen erittäin ylpeä siitä, mitä olemme tähän mennessä luoneet yhdessä, ja odotan innolla seuraavia vaiheitamme osana Fellowmindia.”

Emiel Putman, Fellowmindin CEO: ”Kun DQC:n modernin työskentelyn kyvyt lisätään palveluportfolioomme, pystymme nyt tarjoamaan integroidun lähestymistavan asiakkaidemme digitaaliseen muutokseen. Olemme olleet vaikuttuneita DQC-tiimin menestyksestä ja yhteinen ihmiskeskeinen toimintatapa on innostava.”

Anna Kleine, Ruotsin Regional Director: ”DQC on rakentanut vahvan tiimin erinomaisista konsulteista ja teknologia-asiantuntijoista, jotka mahdollistavat haluamamme kaltaisen energian ja yrittäjyyden paikallisella tasolla. Olen varma, että lisäyksen ansiosta voimme nyt työskennellä yhteisten asiakasprojektien parissa ja todella tukea heitä heidän liiketoiminnan muutoshaasteissaan.”

Yrityskaupan jälkeen Fellowmind työllistää 1 500 työntekijää yli 30 toimistossa kuudessa Euroopan maassa. Heistä 350 työntekijää työskentelee seitsemässä kaupungissa Ruotsissa. Kauppa on osa Fellowmindin kasvustrategiaa yhteistyössä FSN Capitalin kanssa.

Fellowmind

Fellowmind yhdistää ihmiset ja teknologian merkityksellisellä tavalla. Tulevaisuudessa yhä useampi kohtaaminen tapahtuu fyysisten kohtaamisten sijaan digitaalisesti. Yhtiön pyrkimyksenä on tehdä näistä kohtaamisista mahdollisimman intuitiivisia, henkilökohtaisia sekä merkityksellisiä uusimman teknologian sekä vahvan liiketoimintaymmärryksen keinoin. Vuonna 2005 perustettu Fellowmind on kasvanut yhdeksästä yrityksestä koostuvaksi konserniksi, johon kuuluvat eCraft, Orango, CRM Partners BV, CRM Partners AG, Pulse, AXtension, Endeavor, Proactive, Bonair, aXon sekä täytäntöönpanopäivän jälkeen DQC. Yhtiön toimistot sijaitsevat Hollannissa, Saksassa, Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Puolassa. Fellowmind Group työllistää yli 1 500 asiantuntijaa ja yhtiöllä on 200 miljoonan euron liikevaihto. Lue lisää: www.fellowmindcompany.com

DQC

DQC on sertifioitu Microsoft Gold -kumppani, joka tarjoaa todellista arvoa yhteistyöratkaisuilla Microsoft 365:ssä. Ammattitaitoisten tiimiemme avulla ja keskittymällä vahvasti yhteistyöhön saavutamme määritellyt tavoitteet ja toivotut tulokset organisaatiossasi. Kattava yhteistyöratkaisutarjonta sisältää kaiken strategisesta konsultoinnista projektin toteuttamiseen ja hallintoon. DQC perustettiin vuonna 2007 ja sillä on toimistot Göteborgissa ja Tukholmassa. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.dqc.se.

FSN Capital

FSN Capital on vuonna 1999 perustettu johtava pääomasijoitusneuvoja Pohjois-Euroopassa, jolla on yli 2,1 miljardia euroa hallinnassaan. FSN Capital Funds keskittyy tekemään harkittuja sijoituksia Pohjois-Euroopan alueelle toimiviin yrityksiin, joiden liikearvot ovat 50M€ - 300M€:n välillä. FSN Capital Funds on yrityksilleen vastuullinen kumppani, jonka työskentelymalli perustuu vahvaan yhteistyöhön portfolioyrityksien kanssa, erityisesti työntekijöihin, yhteistyökumppaneihin ja paikalliseen yhteisöön panostaen. Lue lisää: www.fsncapital.com