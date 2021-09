Ryhmä Hau hurmaa elokuvateattereissa – tarina uudesta Lilli-pennusta ja muista sankareista nyt myös uutuuskirjan kansien välissä!

Odotettu Ryhmä Hau -elokuva on viimein saapunut Suomeen! Uudessa tarinassa tutustutaan mäyräkoira Lilliin, joka ihailee Vainua, Samppaa, Kajaa ja muita sankaripentuja. Edessä on tärkeä tehtävä, kun Jännälän asukkaat on pelastettava pormestari Hanttisen ilkeämielisiltä metkuilta. Onnistuuko Vainu selättämään suurkaupungin pelkonsa auttaakseen muita?

17. syyskuuta ensi-iltansa saanut elokuva on ensimmäisten katsojalukujen perusteella iso hitti. Se oli menneenä viikonloppuna Suomen toiseksi katsotuin elokuva jääden katsojissa ainoastaan Denis Villeneuven Dyyni-tieteiselokuvan taakse. Ryhmä Haun näki sen ensi-iltaviikonloppuna lähes 21 tuhatta katsojaa. Elokuvan ikäsuositus on 7 vuotta.

Ryhmä Hau elokuvasuosikki – koko tarina -kirja tuo elokuvan jännittävän seikkailun myös luettavaan muotoon. Lisäksi uuden Lilli-pennun ja tuttujen suosikkien seurassa pääsee puuhastelemaan hauskan Ryhmä Hau -elokuvapuuhakirjan tehtävissä.

Supersuosittu animaatiosarja Ryhmä Hau (eng. Paw Patrol) on ilahduttanut suomalaislapsia vuodesta 2013. Otavan valikoimasta löytyy kirjakaupalla Ryhmä Hau -tarinoita ja -puuhatehtäviä, minkä lisäksi suosikkihahmojen seikkailuja voi pian kuunnella myös äänikirjana.

