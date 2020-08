S-market Petäjävedellä tehdään kokonaisvaltainen myymäläuudistus

Osuuskauppa Keskimaa uudistaa Petäjäveden S-marketin. S-marketin myymäläilme päivitetään syksyn aikana uuden S-market konseptin mukaiseksi ja samalla kaikki vanhat kalusteet uusitaan kylmäkalusteita myöden. Uudistustöitä tehdään osittain yöaikaan, jotta häiriöt asiakkaille ovat mahdollisimman vähäiset. Uudistus valmistuu lokakuun lopulla.

Petäjäveden S-marketissa aloitetaan syyskuun alussa uudistustyöt, kun myymälän ilme päivitetään uuden S-market konseptin mukaiseksi. Miljööuudistuksen lisäksi myymälän kalusteet uusitaan kylmäkalusteita myöden ja samalla hyllyjen uudella sijoittelulla myymäläkierrosta saadaan toimivampi kokonaisuus.

− S-market Petäjävesi on avattu 2010, joten nyt on tullut aika uudistua 2020-luvulle niin ilmeeltä, kuin kalusteiden ja valikoimienkin osalta. Haluamme tehdä Petäjäveden asiakkaille mahdollisimman toimivan myymälän, jonka valikoiman suunnittelussa on kuunneltu asiakkaiden toiveita, toteaa S-market Petäjäveden marketpäällikkö Arto Pänkäläinen.

S-market Petäjävedellä on tehty pienempiä uudistuksia jo aikaisemmin, kun hedelmä- ja vihannesosaston, sekä leipäosaston lämpimät kalusteet uusittiin alkukesästä. Kassapöydät sekä pullonpalautus on uusittu jo vuoden 2019 aikana.

− Kaikki kylmätuotteet sijoitetaan pääkierron varrelle, jolloin ostaminen nopeutuu entisestään. Leveämmät käytävät helpottavat asiointia etenkin ruuhka-aikoina. Mukavana lisänä saamme paljon toivotun kahviautomaatin myymäläämme, Pänkäläinen iloitsee.

Keskimaa on sitoutunut parantamaan liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa. Hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä optimoidaan ja uudistetaan jatkuvasti. S-market Petäjäveden entiset kylmä- ja pakastekalusteet ovat jo käyttöikänsä päässä, joten ne vaihdetaan uudistuksen yhteydessä waterloop-tekniikalla toimiviin, ovellisiin kylmäkalusteisiin. Lisäksi S-market Petäjäveden katolle on asennettu aurinkopaneelit, jotka on saatu käyttöön kesän aikana. Tavoitteena on, että aurinkopaneelit tuottavat parhaimmillaan jopa 20 % kohteen kokonaissähkön kulutuksesta.

Syyskuussa alkavan remontin uudistustyöt pyritään tekemään mahdollisimman pienin häiriöin, joten osa remontin vaiheista toteutetaan yöaikaan. Uudistus on valmis lokakuussa. Myymäläuudistuksen kustannusarvio on noin 630 000 €.



Alkuvuoden ja kevään aikana lähes 10 S-marketissa on toteutettu uuden S-market konseptin mukainen ilmeen uudistaminen. Kaikkiaan 12 Keskimaan S-marketia uudistetaan kuluvan vuoden aikana. S-market Petäjäveden uudistus on yksi Keskimaan tämän vuoden kokonaisvaltaisimmista S-market uudistuksista.