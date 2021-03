S-ryhmä palkkaa 14 traineeta tulevaisuuden liiketoimintoja rakentamaan

S-ryhmän ravintolat, liikennemyymälät ja hotellit palvelevat myös sulun aikana 8.3.2021 12:43:12 EET | Tiedote

S-ryhmä sulkee määräysten mukaisesti ravintoloitaan tiistaista 9.3 alkaen. Useista ravintoloista voi kuitenkin ostaa joko take away -annoksia tai tilata niitä kotiinkuljetuksella. ABC-verkostossa palvelee take awayn lisäksi normaaliin tapaan marketit, polttonestemyynti ja autopesupisteet.