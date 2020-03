S-ryhmä tuplaa ruoan verkkokauppaverkostonsa tänä vuonna

S-ryhmä laajentaa ja uudistaa ruoan verkkokauppapalveluaan. Tavoitteena on tuplata ruoan verkkokauppapalvelua tarjoavien myymälöiden verkosto tänä vuonna. Suomen ensimmäinen puheohjauksella toimiva ostoslista ja lempituotteita suositteleva älykäs ostoslista helpottavat arjen perusrutiineja.

S-ryhmä laajentaa ruoan verkkokauppaverkostoa kertaheitolla alkuvuodesta, kun mukaan tulee parikymmentä uutta Prismaa eri puolilta Suomea. Laajenemisvauhti jatkuu koko vuoden.

– Aiomme tuplata tämän vuoden aikana verkkokauppaverkostomme myymälät. Tämän vuoden lopussa meillä on noin 70 myymälää mukana. Tavoitteenamme on jatkaa Suomen johtavana ruokakauppiaana verkossa. Kasvupotentiaalia on, kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

– Ruoan verkkokaupan verkosto laajenee kaupungit ja Prismat edellä, mutta mukaan tulee myös pienempien paikkakuntien S-marketteja paikallisen tilanteen ja kysynnän mukaan, digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Ruoan verkkokauppapalvelu on avattu vastikään muun muassa Riihimäellä, Joensuussa, Kuopiossa, Kotkassa ja Oulun Limingantullissa. Jatkossa palvelua tarjoavat myös Iisalmen, Seinäjoen, Kokkolan, Vaasan, Pietarsaaren ja Ylivieskan Prismat. Pääkaupunkiseudulla Prisman kotiinkuljetukset laajenevat kattavasti kevään aikana. Kaikkiin pääkaupunkiseudun Prismoihin pyritään tuomaan ruoan verkkokauppatilausten noutopiste tämän vuoden aikana.

Ruoan verkkokaupan myynti pyörii Suomessa arviolta reilussa 100 miljoonassa, mikä on noin 0,5 prosenttia koko ruokakaupasta. Vuonna 2019 S-ryhmä oli Suomen suurin ruoan verkkokaupan toimija.

Ruoan verkkokauppaa käyttävien asiakkaiden kirjo on laaja. Verkkokauppaa käyttävät niin lapsiperheet, yritykset kuin ikäihmisetkin.

– Hyvät kokemukset verkkokaupasta houkuttelevat kokeilemaan verkko-ostamista. Moni kokeilijoista päätyy tilaamaan ruokaostoksensa säännöllisesti verkosta. Verkkokaupan keskiostos on moninkertainen kivijalkaan verrattuna, Torniainen kertoo.

Älykkäin ostoslista Kaivopuistosta Limingantulliin – ensimmäisenä mobiilissa

S-ruokakauppojen foodie.fi-palvelussa otettiin alkuvuodesta käyttöön asiakkaiden toivoma palvelu Älykäs ostoslista, joka suosittelee ostohistoriaan perustuen lempituotteita ja nopeuttaa näin tilauksen tekemistä. Älykäs ostoslista poimii asiakkaan ostohistoriaan perustuen valmiiksi tuotteet, joita asiakas usein ostaa.

– Tavoitteenamme on tehdä ruoan ostaminen verkosta mahdollisimman vaivattomaksi. Suurin osa ihmisistä toimii tottumustensa mukaan ja merkittävä osa ostettavista tuotteista on samoja. Älykäs ostoslista ehdottaa viikoittain ostettavat tuotteet ja ennakoi harvemmin ostettavien tuotteiden, kuten pesuaineiden tarvetta. Lisäksi verkkokauppa tuo inspiraatiota suosittelemalla uusia tuotteita kokeiltavaksi, digitaalisten palveluiden päällikkö Matti Torniainen kertoo.

Älykäs ostoslista on käytettävissä selaimella ja matkapuhelimella iOS-sovelluksella. Android-sovellukseen ominaisuus tulee kesään mennessä. Älykäs ostoslista hyödyttää sekä ruoan verkkokauppatilaajaa että myymälässä ostoksilla kävijää. Palvelua on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa.

Ensimmäinen puheohjauksella toimiva ostoslista

S-ryhmässä on kehitetty ensimmäisenä Suomessa puheohjauksella toimivaa ostoslistaa. S-Ostoslista on puheella toimiva kauppalista, joka on käytettävissä iOS-sovelluksella.

- Puheohjaus on jo valtavirtaa kansainvälisissä verkkokaupoissa, mutta suomalaisissa verkkokaupoissa tätä ei ole juurikaan nähty. Kehitämme nyt ensimmäisenä Suomessa puheohjauksella toimivaa ostoslistaa, jota voi käyttää sekä myymälässä että yhdistää ruoan verkkokauppatilauksiin, kertoo Torniainen.

- Noin puolet asiakkaista tekee kauppalistan etukäteen. Puheohjattava S-ostoslista helpottaa tätä arjen perusrutiinia. Tuotteet voi puhua ostoslistalle, joka järjestää ne automaattisesti tuoteryhmittäin. Ostoslistan voi jakaa toisten käyttäjien kesken ja ostoslistalle tehdyt muutokset päivittyvät reaaliaikaisesti, Torniainen kertoo.

Lisätietoja:

Ilkka Alarotu, kaupallinen johtaja, S-ryhmän vähittäiskauppa, ilkka.alarotu(at)sok.fi, puh. +358 50 566 5038

Matti Torniainen, digitaalisten palveluiden päällikkö, S-ryhmän vähittäiskauppa, matti.torniainen(at)sok.fi, puh. 010 76 80632