Saara Turusen Sivuhenkilö-romaanin elokuvaoikeudet myyty

Tekele Productions Oy on ostanut elokuvaoikeudet Saara Turusen romaaniin Sivuhenkilö (Tammi, 2018). Esikoiskirjailijan elämää tumman humoristisesti kuvaava Sivuhenkilö on keskustelua herättänyt romaani, joka laajenee pohdinnaksi yhteiskunnan naiseen kohdistamista odotuksista ja naisen asemasta taidemaailmassa.

”Saara Turunen on yksi tämän päivän merkittävimmistä kirjailijoista. Turusen teokset onnistuvat poikkeuksellisella tavalla olemaan samaan aikaan sekä kevyen humoristisia että tuomaan esiin yhteiskunnan rakenteisiin kätkeytyvän epätasa-arvon. Niiden vaikutus on jo nyt nähtävissä nuoremmissa kirjailijasukupolvissa”, sanoo Tammen kustannuspäällikkö Petra Maisonen.

”Olemme hankkineet Saara Turusen Sivuhenkilö-romaaniin elokuvaamisoikeudet Tekele Productions Oy:lle. Teos on paitsi riemastuttava ja hieno niin myös erittäin visuaalinen. Kehittely- ja kirjoitustyö etenevät hyvin ja Turunen kirjoittaa käsikirjoitusta itse. Suomen elokuvasäätiö on tukenut ja tukee työskentelyä. On ihanaa, että ihailemani taitava ja omaääninen teatterintekijä ja kirjailija on ottanut tämän haasteen vastaan”, kertoo tuottaja Miia Haavisto Tekele Productionsilta.

Sivuhenkilö-romaani ilmestyi maaliskuun alussa Ruotsissa nimellä Sidopersonen ja sai sielläkin kiittävän vastaanoton. Turunen kirjoittaa parhaillaan uutta romaania, jonka julkaisee Tammi keväällä 2021.

Saara Turunen voitti Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon esikoisromaanillaan Rakkaudenhirviö (2015). Hänen toinen romaaninsa Sivuhenkilö oli sekä Tulenkantaja- että Nuori Aleksis -palkintoehdokkaana vuonna 2018. Turuselle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinto 2016 ja Helsingin Kaupungin Vuoden Taiteilija -palkinto vuonna 2018.