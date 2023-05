Sähköautojen latausverkosto kasvaa Keski-Suomessa − Keskimaa avaa kaksi uutta ABC-latausasemaa Jyväskylään

Osuuskauppa Keskimaa avaa kaksi uutta ABC-latausasemaa Jyväskylään: ABC Vaajakoskelle ja Prisma Keljon yhteyteen.

− Uudet latausasemat Jyväskylään tulevien valtakunnallisten pääväylien varrella ovat odotettu lisä sähköautojen latausasemien palveluverkostoomme. Myös odotukset asemien latauspisteiden määrästä sekä lataustehoista kasvavat sähköautoilun yleistyessä ja sähköautojen latauskyvyn kasvaessa. Tähän nopeaan kysynnän kasvuun ja sujuvuuden varmistamiseen vastaamme rakentamalla ensisijaisesti suurteholatausasemia. Suurtehoasemiemme dynaamisen kuormanjaon myötä lataustehot pysyvät korkeina myös silloin, kun asemalla on useampia lataajia samaan aikaan, Osuuskauppa Keskimaan ABC liikennekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen taustoittaa.

Prisma Keljon ABC-latausasemalla on suurteholatausmahdollisuus yhtäaikaisesti kuudelle autolle. Viisi CCS-pistoketta ja yksi CHAdeMO-pistoke jakavat dynaamisesti yhteensä 300 kW lataustehoa. Lisäksi asemalla on kaksi 22 kW peruslatauspistettä. ABC Vaajakosken latausasemalla on avaushetkellä yhteensä 250 kW lataustehoa, joka jaetaan dynaamisesti kuudelle autolle (5 x CCS + 1 kpl CHAdeMO). ABC Vaajakosken suurteholatausasema avataan torstaina 11.5.2023.

− ABC Vaajakosken latausaseman avajaisia vietetään perjantaina 12.5. Avajaisten myötä haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tutustua sähköautoiluun ja lataamiseen yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Kumppanimme tuovat tapahtumaan täyssähköautoja koeajoon ja omat asiantuntijamme kertovat sähköautoilusta sekä lataamisesta, Heikki Tervanen kertoo ABC Vaajakosken avajaispäivän tapahtumasta.

Osuuskauppa Keskimaalla on yhteensä 11 ABC-latausasemaa Keski-Suomen alueella, joissa on yhteensä 30 teho- ja suurteholatauspistettä sekä 46 peruslatauspistettä.

− Jatkamme määrätietoisesti investointeja sähköautoilun latauspalveluihin laajentamalla ja tehostamalla olemassa olevia latausasemia sekä rakentamalla uusia ABC-latausasemia, Tervanen toteaa.

Osuuskauppa Keskimaan ABC-latausverkosto:





ABC Joutsa: suurteholatausasema

ABC Palokka: suurteholatausasema

ABC Vaajakoski: suurteholatausasema

ABC Viitasaari: suurteholatausasema

Kauppakeskus Sokkari, Jyväskylä: peruslatausasema

Prisma Keljo, Jyväskylä: suurteholatausasema

Prisma Palokka, Jyväskylä: suurteholatausasema

Prisma Seppälä, Jyväskylä: peruslatausasema

Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä: peruslatausasema

Sokos Hotel Paviljonki, Jyväskylä: peruslatausasema

S-market Jämsä, Jämsä: suurteholatausasema

Valtakunnallisesti ABC-latausasemia on tällä hetkellä 230 kappaletta, ja niissä on latauspisteitä 1 350 autolle. Vuoden loppuun mennessä auton voi ladata yli 300 ABC-latausasemalla eri puolilla Suomea.

S-ryhmän ABC-latausasemia on Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöiden sekä ABC-asemien ja Sokos Hotellien yhteydessä. Lähimmän ABC-latausaseman ja ajantasaisen verkoston voi tarkistaa ABC-mobiilista. Lisätietoa: https://www.abcasemat.fi/fi/abc-lataus/sahkoauton-lataus