Sähköistyksen kartoitus antaa valmiuden päättää latauspisteistä

Nyt on oikea aika aloittaa sähköautojen latausmahdollisuuden valmistelu ensi kevään yhtiökokouspäätöstä varten. Kun asukkaiden kiinnostus hybridin tai täyssähköauton lataukseen on selvitetty, on aika kääntyä sähköurakoitsijan puoleen ja tilata sähköistyksen kartoitus.

Sähköautot yleistyvät ja siksi taloyhtiöihinkin tarvitaan niiden latauspisteitä.







Vaihtoehdot ja kustannukset esiin Ammattilainen arvioi latauspisteiden toteuttamismahdollisuudet sekä eri ratkaisuvaihtoehdot ja niiden kustannukset. Lähtökohtia ovat taloyhtiön sähköliittymän mitoitus ja sähkökeskuksen kapasiteetti, joiden on riitettävä latauspisteiden sähkönsyöttöön. Arvioinnin kohteena ovat lisäksi muun muassa sähköjärjestelmän yleinen kunto ja autopaikkojen lämpötolppien kaapelointi. Myös haluttujen latauspisteiden teho ja latausjärjestelmän älykkyyden taso vaikuttavat muutostarpeisiin. Latauskartoituksen voi tilata isännöitsijä, huoltoyhtiö tai taloyhtiön edustaja, sillä se ei vaadi heiltä erityisosaamista. Raportti tarjoaa vastaukset taloyhtiön hallituksen ja asukkaiden esittämiin kysymyksiin koskien valmiuksia, muutostarpeita ja kustannustasoa. Tulokset antavat faktoihin perustuvan pohjan päätöksenteolle. Jos latauspisteiden toteutukselle ei ole ylittämättömiä teknisiä esteitä, voivat hallitus ja isännöitsijä valmistella niiden rakentamista koskevan ehdotuksen yhtiökokouksen päätettäväksi. Omistajuus vaikuttaa päätöksentekoon Mikäli autopaikat ovat taloyhtiön hallinnassa, voidaan hankkeen kustannukset jakaa yhtiöjärjestyksen vastikeperusteella kaikkien osakkeenomistajien kesken. Ehtoja tähän ovat, että uudistuksella kiinteistö saatetaan vastaamaan ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia ja maksuvelvollisuus pysyy kohtuullisena. Joissakin taloyhtiöissä autopaikat ovat osakkeenomistajien hallinnassa, ja hankkeesta tulee merkittävää hyötyä vain heille. Tällöin yhtiökokous voi päättää ns. tuplaenemmistöpäätöksellä, että vastiketta näiden kustannusten kattamiseksi maksavat vain näiden autopaikkojen osakkeenomistajat. Jos uudistusta ei voida pitää tavanomaisena, tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Tällöin vastaavan latauspisteen myöhemmin hankkiville ei saa aiheutua enempää kustannuksia kuin uudistukseen alun perin osallistuneille. Yhtiökokous voi päättää tästä määräenemmistöllä. Sähköautoja on jo 40 000 ja niiden määrä on kaksinkertaistunut vuosittain. Suomen hiilineutraalisuustavoitteet, sähköautoilun verohelpotukset ja uusien automallien ryntäys markkinoille kiihdyttävät kehitystä. ARA myöntää avustusta taloyhtiöille latauspisteiden edellyttämiin sähköjärjestelmien muutoksiin ja hakemuksia on tullutkin ennätystahtia. Avustusrahaa on varattu budjetissa 5,3 miljoonaa euroa ja tuen arvioidaan jatkuvan ensi vuonna. Nyt on siis oikea aika tehdä sähköistyksen kartoitus ja valmistella latauspisteiden asennuspäätös kevään yhtiökokoukseen. Lisätietoa:

Löydä sähkömies -sivusto Sähköala-lehden artikkeli sivut 26-27: "Yhtiökokous päättää taloyhtiön latauspisteistä"

