Sähköpotkulaudat aiheuttaneet lukuisia onnettomuuksia

Porvoon sairaalan toimintaa supistetaan 21.6.-22.8.2021 18.6.2021 11:24:05 EEST | Tiedote

Hoitohenkilökunnan sijaisten saatavuus on heikentynyt koko HUS-alueella. Lisäksi koronavirusepidemia on vaikuttanut terveydenhuollon toimintaan. Edellä mainittujen syiden vuoksi Porvoon sairaalan toimintoja on jouduttu supistamaan. Kiireellistä hoitoa tarvitsevien palvelut asetetaan etusijalle.