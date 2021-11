Saku Sipola aloittaa kauppakamarin puheenjohtajana

Helsingin seudun kauppakamarin torstaina 25. marraskuuta pidetyssä syyskokouksessa varapuheenjohtajiksi valittiin uudelleen Fredman Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman ja Tamro Oyj:n toimitusjohtaja Kai Kaasalainen. Uutena varapuheenjohtajana aloittaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pauliina Tenhunen.

”Helsingin seudun kauppakamari on suuren muutoksen edessä, kun toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vaihtuvat samanaikaisesti. Suhtaudun kuitenkin tilanteeseen suurella luottamuksella, koska työ jatkuu osaavien varapuheenjohtajien ja hallituksen jäsenten kanssa. Tammikuussa aloittava toimitusjohtaja, Pia Pakarinen, tuntee kauppakamarin hyvin aiemmilta vuosilta ja myös kauppakamarin henkilökunta on kokenutta ja osaavaa. Kauppakamarin tilanne on vahva toimensa jättävän toimitusjohtaja Heikki Perälän ansiokkaan työn jäljiltä”, sanoo kauppakamarin puheenjohtaja, toimitusjohtaja Saku Sipola.

DI Saku Sipolalla on vahvaa kokemusta ja vankat verkostot yritysten johtotehtävistä. Hän on toiminut SRV:n toimitusjohtajana vuodesta 2019. Tätä ennen Sipola on työskennellyt Sato Oyj:n ja Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtajana, johtajana Rautaruukki Oyj:ssä ja erilaisissa johtotehtävissä YIT Oyj:ssä. Sipola on hallituksen puheenjohtaja Remeo Oy:ssä ja Den Group Oy:ssä.

Hallituksen puheenjohtajana Sipola tuo kauppakamarin johtoon vahvan tahdon edistää Helsingin seudun ja yritysten menestystä yhteistyössä tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Sipolan mielestä kauppakamarin rooli aktiivisena ja aloitteellisena toimijana on erityisen tärkeä juuri nyt.

”Helsingin seutu ja koko Suomi voivat menestyä vain yritysten menestyessä, jolloin maan kannalta tärkeimpien tavoitteiden, esimerkiksi työllisyysasteen nousun saavuttaminen on mahdollista. Covid-pandemia on heikentänyt monen, etenkin palvelualan yrityksen tilannetta ja laskenut keskusta-alueiden vetovoimaa. Hitaasti etenevä lainsäädäntö esimerkiksi koronapassin käyttöönotossa ei paranna tilannetta lainkaan. Myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on etenemässä täysin alkuperäisten tavoitteiden vastaisesti. Muutoksia vastustaa yrityskentän lisäksi laajasti myös kuntasektori”, Sipola korostaa. Hänen mukaansa kauppakamarin rooli aktiivisena ja aloitteellisena vuoropuhelun osapuolena sekä yrityskentän näkökulman yhdistävänä yhteistyökumppanina on seuraavina vuosina erittäin merkittävä.

Helsingin seudun kauppakamariin kuuluu 21 kunnan alueelta yli 7 000 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa yritystä. Jäsenmäärältään kauppakamari on Pohjoismaiden suurin.