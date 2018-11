Salolainen JHL:n Vuoden hoitajaksi valittu Tanja Heikurinen palauttaisi soveltuvuustestit lähihoito-opiskelijoille

JHL:n Vuoden hoitajaksi 2018 on valittu Salon kaupungin kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja Tanja Heikurinen. Valinta julkistettiin JHL:n Sote-festareilla 1. marraskuuta Helsingissä.

Tanja Heikurinen, 44, valmistui vuonna 1994 kodinhoitajaksi ja on työskennellyt siitä lähtien Salon kotihoidossa. Vuonna 2006 hän suoritti työn ohessa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja).

- Kotihoito on minun juttuni: yksikään päivä ei ole samanlainen, eikä koskaan tiedä, mitä on vastassa, kun asiakkaan oven avaa, Heikurinen perustelee.

Hän ei valita edes kiirettä, vaikka myöntääkin että kotihoidossa ei ole aikaa jahkailuun.

- Kiire on alkanut leimata koko alaa, ja myös me hoitajat kylvämme sitä sanaa ihan liikaa. Emme saa sijaisia, ja asiakkaatkin saattavat sanoa, että ”et sää varmaan ehdi”. Minä vastaan, että kyl mä ehdin, ja annan kiireen mennä ohi.

Heikurisen positiivinen asenne ja energinen työote vakuutti myös Vuoden hoitaja -valinnan tehneen JHL:n johtoryhmän. Näin häntä luonnehditaan valintaperusteissa: ”Heikurinen kohtaa asiakkaat aitoina ihmisinä, ei pelkkinä työkohteina. Hän arvostaa ja kehittää työtään, etsii ratkaisuja haasteisiin ja puuttuu epäkohtiin ja ongelmiin, kun on sen aika.”

Päivätyönsä ohella Heikurinen toimii Salon kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen luottamusmiehenä. Aikaa luottamusmiehen tehtävän hoitoon on yksi päivä viikossa. Lisäksi Heikurinen on Suur-Salon JHL:n hallituksen jäsen.

Soveltuvuustestit takaisin

Tänä syksynä hoitoalaa on puhuttanut alalle pyrkivien soveltuvuuskokeista luopuminen. Useimmat oppilaitokset luopuivat niistä jo pari kolme vuotta sitten, ja nyt on havahduttu siihen, että lähihoitajiksi opiskelee ja valmistuu sosiaali- ja terveysalan tehtäviin sopimattomia.

Tanja Heikurinen toimii Salon itäisen kotihoitoalueen työpaikkaohjaajana ja töihin perehdyttäjänä ja on omin silmin nähnyt, mihin psykologin haastattelusta ja soveltuvuuskokeista luopuminen on johtanut.

- Osa opiskelijoista suoriutuu työssäoppimisjaksoista vaikeuksitta mutta sitten on niitä, jotka eivät tiedä oikein mitään mistään. On henkisesti huonosti voivia, lääkeriippuvaisia tai muuten vaan avuttomia, joille pitää kertoa ihan perusasiat: että töihin tullaan silloin kun töiden on määrä alkaa ja että ihmisiä tervehditään ja asiakkaan kotona riisutaan jalkineet, hän kertoo.

Kotihoidossa työntekijöillä on suuri vastuu asiakkaiden hyvinvoinnista, koska työtä tehdään enimmäkseen yksin. Siksi alalle hakevien soveltuvuus ja motivaatio tulisi Tanja Heikurisen mielestä selvittää ennen opiskelupaikan myöntämistä.

- Jos ei ole itse henkisesti tasapainossa, ei kykene hoitamaan monisairaita vanhuksia, hän huomauttaa.

Myös työpaikkaohjaajia koulutettava

Keskustelu soveltuvuustesteistä sai alkunsa Helsingin Sanomien artikkelista (21.10.2018), jossa ammattikoulujen opettajat kertoivat, että kaikkia lähihoitajaopiskelijoita ei voi päästää työpaikoille harjoitteluun. Kentän ääntä on kuultu, ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on kertonut aikeestaan palauttaa pakolliset soveltuvuuskokeet opintoihin, joissa työntekijät ovat vastuussa toisten ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta.

Vuoden hoitajan Tanja Heikurisen mielestä työantajien tulisi panostaa nykyistä enemmän myös työpaikkaohjaajien ja perehdyttäjien kouluttamiseen.

- Aiempaa suurempi osa lähihoitajien opinnoista tapahtuu työpaikoilla, ja työpaikkaohjaajien tulee olla tiedoiltaan ja taidoiltaan ajan tasalla. Vastuu oppimistuloksista on siirtynyt entistä enemmän meille, hän sanoo.

Lisätietoja: ammattialatoiminnan asiantuntija Riitta Vehovaara, 040 524 8876