Saman toimialan yritysten yhteistyön riski nousemassa - Yrittäjät esittää ennakollista kilpailuneuvontaa

Yrittäjät: Kriisituki on välttämätön, tarve miljardiluokkaa 14.5.2020 09:59:52 EEST | Tiedote

Hallituksen linjaama yritysten kustannustuki on erittäin tärkeä lisä yritysten koronatukipakettiin, Suomen Yrittäjät kiittelee. - On erinomaista, että kustannustuesta saatiin viimein linjaus. Yrittäjät on ajanut tätä kriisin alusta lähtien. Kriisituen tarve on miljardiluokkaa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.