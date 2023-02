Samarbetsförhandlingar påbörjas inom HUS Bastjänster

HUSin Runkopalveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut 15.2.2023 09:54:25 EET | Tiedote

Neuvotteluiden piirissä on 200 henkilöä. Arvioitu vähennystarve on enintään 25 henkilöä. Tavoitteena on, että irtisanomisten sijaan henkilöille voidaan tarjota muita tehtäviä.