Sami Keron avantokuvat viilentävät helteisessä Lontoossa

Tuplanäyttely Skin-Deep käsittelee seksuaalisuutta, aistikkuutta ja identiteettiä 24.6.2019 10:00:00 EEST | Tiedote

Skin-Deep koostuu kahdesta valokuvanäyttelystä: Toni Kitin The Persistence Of Plastic ja Jaana Pirskasen sekä Vilma Rimpelän Aistikkaat ovat osa Pride in London 2019 -festivaalia.