Samu Haber soolouralle – ensimmäinen kappale julkaistaan huomenna

Yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä muusikoista Samu Haber siirtyy soolouralle. Uusi materiaali on suomenkielistä, ja ensimmäinen kappale Enkelten kaupunki on kuunneltavissa suoratoistopalveluissa perjantaina 13.11. klo 00.00. Kappale on Samu Haberin säveltämä ja sanoittama ja sen on tuottanut Jukka Immonen yhdessä Antti "RZY" Riihimäen kanssa.



Huippusuositun Sunrise Avenuen keulakuvana tunnetuksi tullut Haber luotsasi yhtyeensä 17 vuoden aikana ainutlaatuiseen menestykseen. Erityistä suosiota viime vuosina Haber on nauttinut saksankielisessä Euroopassa, missä hän on hurmannut Voice of Germany -ohjelman tähtivalmentajana.



Haberin tulevaisuudensuunnitelmat ovat Sunrise Avenuen lopettamispäätöksen jälkeen herättäneet paljon spekulaatioita. Päätöksestä kerrottiin viime vuoden joulukuussa, jolloin yhtye julkaisi viimeisen kappaleensa sekä Helsingin Olympiastadionille päättyvän jäähyväiskiertueen, joka koronan vuoksi on siirretty ensi vuoteen.



“Itse asiassa minähän taisin paljastaa suunnitelmani jo kirjassani, josta tarkkasilmäisimmät sen bongasivatkin”, nauraa Haber, jonka elämänkerta Forever Yours (Otava) julkaistiin juuri.



“Mutta kuten kirjassakin kerron, lopettamispäätöksen jälkeen biisejä alkoi syntyä kuin itsestään, sillä paras lääke siihen tunnemyrskyyn oli musiikki. Noiden kuukausien aikana syntyi myös halu palata juurille ja tuntui hyvältä palata kotiin. Se helpottunut ja haikea fiilis kiteytyi ihanasti tähän kappaleeseen”, kertoo Haber.



Samu Haber - Enkelten kaupunki

Säv. & san. - Samu Haber

Tuotanto - Jukka Immonen & Antti "RZY" Riihimäki

Levy-yhtiö - Capitol Records & Universal Music