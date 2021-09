Sari Sulkunen: Tekeillä olevassa lukutaitostrategiassa huomioidaan myös aikuisten taitojen kehittäminen

Lukutaito on muuttumassa monilukutaidoksi. Suomalaisille tehdään parhaillaan lukutaitostrategiaa, jossa ei unohdeta aikuisten taitojen kehittämistä. Mukana työssä on myös apulaisprofessori Sari Sulkunen Jyväskylän yliopistosta. Hän muistuttaa, että suomalaisten lukutaito on edelleen hyvällä tasolla, monilukutaidossakin kuulumme kärkimaihin.

Apulaisprofessori Sari Sulkunen. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Monilukutaidon merkitys nousee esiin työn alla olevassa lukutaitostrategiassa, jossa lukutaito määritellään monilukutaidoksi. Strategiaa varten Opetushallitus on koonnut monialaisen työryhmän, jonka jäsen on myös apulaisprofessori Sari Sulkunen Jyväskylän yliopistosta.



Alkuvuodesta alkanut työ pitäisi saattaa maaliin vielä tämän vuoden puolella. – Tiiviin rupeaman pyrkimyksenä on koota yksiin kansiin lukutaitotyön moninaisuus. Tässä on mahdollisuus tehdä näkyväksi lukutaitotoimijoiden joukko. Strategian avulla voidaan myös suunnitella, miten lukutaitotyötä voidaan rahoituksen avulla tukea. Monilukutaito kuuluu Jyväskylän yliopiston tutkimuksen profilointialueisiin. MultiLEAP -profolointialuella monilukutaitoa tutkitaan monen tieteenalan näkökulmista. Tutkimuksilla tuetaan myös tekeillä olevaa strategiaa. Strategia on poikkeuksellinen, sillä se kattaa kaikki ikäluokat, kun aiemmat linjaukset keskittyivät vain lapsiin ja nuoriin. – Aikuiset eivät saa jäädä lukutaitotyön marginaaliin, mutta tiettyjen tutkimusten näkyvyyden takia näin on käynyt, vaikka tiedetään, että monilla aikuisillakin on haasteita arjen tekstitoiminnassa. Lisää lukutaidon tilanteesta JYUnity-verkkolehden jutussa. Lisätietoja myös Sari Sulkunen, apulaisprofessori, puh. 040 805 3246, sari.sulkunen@jyu.fi

Avainsanat lukutaitostrategiamonilukutaitoPISA

Yhteyshenkilöt

Apulaisprofessori Sari Sulkunen. Kuva: Jyväskylän yliopisto