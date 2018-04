Sarjakuvasankareista tulee sankarittaria – Kaisa Leka piirtää kansainväliseen näyttelyyn tyttöturtlesit

Jaa

Sarjakuvasankaruus on perinteisesti ollut miesten työtä. Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä tunnetut sarjakuvataiteilijat päivittävät miehiset sankarihahmot sankarittariksi. Toukokuussa avautuvan Hero(ine)s-näyttelyn tavoitteena on herättää keskustelua sukupuolirooleista.

Mukana on eturivin sarjakuvataiteilijoita neljästä eri maasta. Yksi heistä on vastikään Sarjakuva-Finlandialla palkittu Kaisa Leka. “Projekti osoittaa konkreettisesti, kuinka perinteisessä sarjakuvassa miehet seikkailevat ja pitävät hauskaa. Naiset taas jäävät sivurooleihin kotia siivoamaan tai räpsyttelemään ripsiään sankareille.” Lekan kynän alle päätyivät teini-ikäiset mutanttininjakilpikonnat Turtlesit. “Kilpikonnilla on makeita aseita ja jännittäviä seikkailuja, joiden päätteeksi syödään liikaa pizzaa. Ne edustavat huoletonta pojat ovat poikia -elämänasennetta. Haluan työlläni näyttää, että sama rento meininki on sallittua kaikille sukupuolesta riippumatta,” Leka sanoo. Lekan lisäksi mukana ovat flaamilainen Brecht Vandenbroucke, brittiläiset Charlie Adlard, Steve McGarry ja Steven Appleby, sekä lukuisia ranskalaistaiteilijoita, kuten Hélène Becquelin, Nicolas Bannister ja Yan Le Pon. Naiset ovat olleet aliedustettuja sarjakuvissa koko taiteenalan 180-vuotisen historian ajan. Vain neljännes sarjakuvahahmoista on naisia tai tyttöjä. Usein nämä harvalukuiset naishahmot esiintyvät sivurooleissa tai koristeina. Myös sarjakuvateollisuus on miesvaltainen. Hero(ine)s -näyttely on nähtävissä 7.–21.5.2018 Vallum Galleryssa, Cumbrian yliopistokampuksella Carlislessa, Englannissa. Lisäksi 10.5. on mahdollista osallistua ainutkertaisiin Lekan, Vandenbroucken ja Applebyn ohjaamiin sarjakuvatyöpajoihin. Sekä näyttely että työpajat ovat ilmaisia. Lokakuussa 2018 näyttely on esillä tätäkin laajempana Britannian suurimmalla sarjakuvafestivaalilla, The Lakes International Comic Art Festivalilla Kendalissa. Ammattipiirtäjien lisäksi hanke haastaa kaikki mukaan sankaritartyöhön. Parhaat Instagramiin #heroinesproject-tunnuksella lisätyt kuvat esitellään syksyllä The Lakes International -festivaaleilla. Ensimmäisen kerran Hero(ine)s nähtiin vuonna 2016 Lyon BD -sarjakuvafestivaaleilla Ranskassa. Tuolloin kuraattori JC Deveney kutsui ranskalaiset sarjakuvataiteilijat luomaan sankarittaria esimerkiksi Asterixista ja Tintistä. Myös nämä hahmot ovat nähtävillä toukokuussa avautuvassa Hero(ine)s -näyttelyssä. Lyon BD -festivaalin johtaja Mathieu Diez on innoissaan Hero(ine)sin paluusta: ”Ranskassa onnistuimme lahjakkaiden sarjakuvataiteilijoiden avulla herättämään tietoisuutta sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Aiheesta käytiin runsaasti yhteiskunnallista keskustelua.” Hankkeen toteutuksesta vastaavat Suomen Lontoon instituutti, Ranskan instituutti Institut français, Lyon BD, Lakes International Comic Arts -festivaali, Flanderin Britannian-edustusto ja Cumbrian yliopisto. Hankkeen rahoittaa Euroopan komission Yhdistyneen kuningaskunnan -edustusto. “Suomi tunnetaan Briteissä sukupuolten tasa-arvosta ja Suomen Lontoon instituutti tekeekin asian parissa paljon. On mahtavaa käsitellä vakavaa asiaa huumorin kautta,” Suomen Lontoon instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg sanoo.

Lisätietoja: Pauliina Ståhlberg Suomen Lontoon instituutin johtaja +44 7711008792 pauliina.stahlberg@fininst.uk Kaisa Leka Sarjakuvataiteilija kaisa@kaisaleka.net

Avainsanat sarjakuvasarjakuvat

Kuvat Lataa