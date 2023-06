Satakuntaan on avattu 22 uutta muovipakkausten keräyspistettä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on lisännyt Satakuntaan useita uusia muovipakkausten keräyspisteitä. Suurin osa keräyspisteistä on Porissa. Maakunta on valtakunnallisesti ensimmäinen, joka on saanut kaikki uudet muovinkeräyspisteensä. Uudet keräyspisteet ovat osa Ringin muovipakkausten keräysverkoston valtakunnallista laajenemista.

Muovipakkausten lajitteleminen helpottuu Satakunnassa alueelle avattujen 22 uuden muovipakkausten keräyspisteen myötä. Satakunnan 22 uudesta muovinkeräyspisteestä 11 on Porin alueella. Lisäksi pisteitä avattiin Eurajoelle, Kankaanpäähän, Karvialle, Merikarvialle, Niinisaloon, Raumalle ja Säkylään. Rinki avasi Satakunnan muovipakkausten keräyspisteet yhteistyössä Veikko Lehti Oy:n kanssa. Satakunta sai Suomen 19 maakunnasta ensimmäisenä kaikki uudet muovipakkausten keräyspisteensä. ”Suomalaiset ovat todella kiinnostuneita muovipakkausten lajittelusta, ja on hienoa, että mahdollisuudet siihen paranevat”, sanoo Ringin Länsi-Suomen aluepäällikkö Harri Patana. Taustalla jätelain muutos Uudet muovipakkausten keräyspisteet kuuluvat Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ylläpitämään Rinki-ekopisteverkostoon, johon lisätään heinäkuuhun mennessä valtakunnallisesti 300 uutta muovipakkausten keräyspistettä. Samoihin aikoihin laajenee myös suoraan kiinteistöiltä tapahtuva keräys, kun muovipakkauksille saadaan omat keräysvälineet kaikille vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöille. Kiinteistökeräys ja Rinki-ekopisteverkosto yhdessä muodostavat pakkausjätteiden keräysverkoston. Muovipakkausten keräyspisteiden lisäämisen taustalla on 1.7.2023 voimaan astuva uusi jätelain velvoite. Katso Satakunnan uusien muovipisteiden tarkat sijainnit Ringin päivittyvästä artikkelista.

