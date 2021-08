Sataprosenttinen kaurapasta onnistui viimeinkin – innovaatio vaati lähes seitsemänsataa testiä

Jaa

Leivon Leipomo on kehittänyt Suomen ensimmäisen sataprosenttisen kaurapastan. Aiemmissa kaurapastoissa on ollut kauraa noin kolmannes. Uusi Kaurakas tuulettaa pastahyllyä myös vastuullisuudellaan: kotimainen täysjyväkaura kulkee vain noin seitsemänkymmentä kilometriä matkallaan pellolta pastaksi.

Oletko huomannut, paljonko kaurapastoissa on kauraa? Yleensä kauraa on noin kolmannes ja loppu on esimerkiksi ulkomaista durumvehnää.

Nyt tamperelainen Leivon Leipomo lanseeraa Suomen ensimmäisen sataprosenttisen kaurapastan. Vehnää siinä ei ole lainkaan. Tuoteidea kuulostaa helpolta, mutta runsaskuituisen Kaurakas-pastan kehitystyö oli kaikkea muuta.

– Aivan järjetön työ! Kaura eroaa vehnästä niin paljon, että tuotekehityksessä tehtiin liki seitsemänsataa koetta, ennen kuin kaurapastasta tuli sellaista kuin pitääkin. Nyt kotona on helppo vaihtaa vehnämakaronilaatikko terveelliseen ”kauraloodaan”, tuotekehitystä vetänyt Leivon Leipomon tuotantopäällikkö Anssi Räntilä kertoo.

Proteiinia enemmän kuin nakissa

Innovaation taustalla on Leivon Leipomon tiivis yhteistyö suomalaisten kauratutkijoiden ja viljelijärenkaan kanssa. Viljelytekniikoita kehittämällä – esimerkiksi maaperän ja lannoituksen balansoinnilla – kauran proteiinipitoisuus nousi ennätyksiin.

Sata grammaa Kaurakas-pastaa sisältääkin peräti kahdeksantoista grammaa proteiinia. Se on enemmän kuin nakissa.

– Kaurassa on proteiinia, hyvä aminohappokoostumus, hyvää rasvaa ja beetaglukaania eli liukoista kuitua. Kaura on monipuolinen viljaraaka-aine ja sen maku on hyvä, Luonnonvarakeskuksen (Luken) erikoistutkija Veli Hietaniemi sanoo.

Nyt arvostetaan lähipastaa – muinoin mainostettiin ”Corleonea”

Kaurakas-putkipasta syntyy noin seitsemänkymmenen kilometrin säteellä pelloista. Kaura kuivataan Kasken tilalla Kiikoisissa, jauhetaan myllyssä Kokemäellä ja kaulitaan pastaksi Eurassa.

Vuonna 1913 perustettu Leivon Leipomo on ehtinyt kokeilla pastabisnestä kerran aiemmin. Corleone-durumpastaa mainostettiin 90-luvun lopussa Kummisetä-henkisellä sloganilla: ”tuorepasta, josta et voi kieltäytyä”. Ajat ovat muuttuneet, onneksi. Nyt valttia ovat kotimaiset raaka-aineet, ja terveellisen lähiruoan puolesta liputtavat sekä kuluttajat että kauppa.

Lisäaineettoman Boltsi-pyörykän keksijältä

Uusi Kaurakas-pasta on Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun finalistituote. Finaalipaikka oli Leivon Leipomolle jo toinen. Vuonna 2019 voittajaksi singahti lisäaineeton kaura-siemenpyörykkä Boltsi.

– Boltsin myyntiluvut nakuttavat yhä tapissa. Perhe on kasvanut ”kaura-ranskalaisilla” eli Boltsi Rinkuloilla ja juuri lanseeratulla Boltsi Burgerilla, Leivon Leipomon ja Boltsin toimitusjohtaja Harri Jaakkola kertoo.

Suomalaisella Kaurakas-pastalla on nyt hyvä sauma kasvaa Boltsin veroiseksi kestosuosikiksi, vaikka Menestysresepti-voittoa ei tänä vuonna tullut.

– Meille on suurin voitto saada sataprosenttinen kaurapasta suomalaisten keittiöihin. Bolognesen kotimaisuusaste ja vastuullisuus osuvat nappiin, kun laittaa Kaurakas-pastan porisemaan ja kokeilee jauhelihan vaihteluksi Boltsi-pyöryköitä, Harri Jaakkola summaa.

Kaurakas-putkipasta on saatavana Prismoista ja S-marketeista.