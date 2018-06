Saturnuksen Enceladus-kuun pinnanalaisessa valtameressä orgaanisia molekyylejä

Cassini-luotain on löytänyt Saturnuksen jäisestä Enceladus-kuusta peräisin olevista hiukkasista monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Löytö tukee käsitystä, jonka mukaan kuun jäänalaisessa vesikerroksessa voi vallita elämälle suotuisat olosuhteet.

Saturnusta vuosina 2004–2017 kiertäneen Cassini-luotaimen tieteelliset mittaukset osoittivat, että Enceladus-kuussa on paksun jäisen kuoren alla valtameri, josta purkautuu materiaa avaruuteen geysir-aktiivisuuden kautta.

Nature-lehdessä 28.6.2018 julkaistu artikkeli osoittaa, että purkautuva materiaali sisältää monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Professori Juergen Schmidt Oulun yliopiston Tähtitieteen tutkimusyksiköstä on yksi artikkelin kirjoittajista.

Kyseessä on ensimmäinen havainto orgaanisesta materiaalista, joka on peräisin Maan ulkopuolisesta vesiympäristöstä. Löydetyt ainekset ovat peräisin suuremmista orgaanisista molekyyleistä, jotka ovat pilkkoutuneet osuessaan Cassinin mittausinstrumenttiin yli 30 000 kilometrin tuntinopeudella. Aiemmin Cassini on havainnut ainoastaan huomattavasti nyt löydettyjä pienempiä molekyylejä.

Yhdessä aiempien löytöjen kanssa uudet mittaukset viittaavat siihen, että Enceladuksen pinnanalainen valtameri voi olla periaatteessa elinkelpoinen.