Sauce Forum keskustelee ruoka-alan vallasta ja vastuusta

Ravintola-alan innovaattoreiden yhteisö kokoontuu Helsinkiin 1.–3.9. ja kutsuu mukaansa kaikki ravintola-alan tulevaisuuden tekijät. Ruoka-alan Slushiksi kutsuttu Sauce Forum keskittyy pohtimaan ruoan ja sen tekijöiden vaikutusvaltaa ja vastuuta.

Vuonna 2015 ensimmäisen kerran järjestetty Sauce Forum järjestetään maanantaina 3.9. Vanhalla Ylioppilastalolla. Kansainvälinen ruoka- ja ravintola-alan huippuseminaari kokoaa yhteen ruoan tulevaisuudesta kiinnostuneet ruoka- ja ravintola-alan ammattilaiset sekä suunnannäyttäjät kovatasoisten puhujien innoittamina.



Sauce Forumin teemana on ”Power of Food”. Tapahtumassa keskustellaan huippukokkien ja kriitikoiden johdolla alan kehityksestä ja trendeistä, vastuusta ja vallasta, ekonomista ja ekologista vastuuta unohtamatta. Vahvassa roolissa ovat myös ruokakulttuurien tulevaisuus ja elämykset. Tapahtumassa esitellään myös ensi ensi vuonna alkava kansainvälinen The World Restaurant Award -listaus.



”Olemme tottuneet näkemään ja ajattelemaan kokkeja vain ruoanlaittajina, mutta he ovat myös sanansaattajia, usein yrittäjiä ja työllistäjiä, edunvalvojia, kehittäjiä, artisaaneja ja vaikuttajia. Ravintola-alalla jyrää nyt uusi innovatiivinen sukupolvi, joka puskee kohti kokonaisvaltaista ekologista ruokasysteemiä. Heille vastuu on itsestäänselvyys ja he hakeutuvat kohti aivan uusia toimintamalleja jotka tukevat uudistumista ja kestävää kehitystä.”, kertoo Sauce Forumin perustaja Pauliina Pirkola.



Luvassa maailman makujen ilotulitusta ja kulttuurista ymmärrystä



Sunnuntaina nautitaan Irakin, Syyrian, Iranin ja Afganistanin mauista. Luvassa on ennennäkemätöntä aromien ilotulitusta ja musiikkia. Päivällisen antimista vastaavat syyrialaistaustaiset huippukokit: Maksut Askar Neolokal-ravintolan omistaja Istanbulista ja aleppolaisiin makuihin ja arabialaiseen fuusioruokaan erikoistunut TV-kokki Mohammad Orfali. Heidän lisäkseen keittiössä vaikuttaa kuusi Startup Refugees -vapaaehtoisverkoston pakolaiskokkia: Wead, Vahid, Ali, Wafaa, Israa ja Danial, joita johtaa Adrian Klonowski.



Sunnuntaina 2.9. ravintola NJK:lla järjestettävä “No Borders” yhteisöpäivällinen juhlii maailman makuja ja ruoan rajattomuutta. Ruoka on loistava tapa tutustua uusiin kulttuureihin sekä löytää uusia näkökulmia elämään. Etninen ruoka opettaa ihmisille kunnioitusta, jakamista, välittämistä sekä, ennen kaikkea, hyväksyntää muita kansallisuuksia kohtaan.



“No Borders” tapahtuma on yhteisöllinen kunnianosoitus eri ruokakulttuureille sekä ruoan voimalle ylittää esteitä ja rajoja. Päivällinen juhlistaa siirtolaisia ja heidän kulttuureidensa makuja ympäri maailmaa.



”Ruoka tutustuttaa kulttuureihin, edistää suvaitsevaisuutta ja yhdistää ihmisiä. Suomeen tulleet uudet ravintola-alan ammattilaiset haluavat yhdistää omaan ruokaperinteeseen uusia ideoita. Heillä on kova halu oppia uusia taitoja sekä työllistyä alalle tai perustaa oma ravintola Suomeen", kertoo Startup Refugees vapaaehtoisverkoston yritysohjelmasta vastaava Maiju Mitrunen.



Yhteistyökumppanit tuovat omat mausteensa Sauceen



Sauce2018 “No Borders” -yhteisöpäivällisen kumppani on ammattikeittiölaitteita valmistava Metos. Muut Sauce2018 -tapahtuman yhteistyökumppanit ovat Vaasan, E. Alhström, Arctic Blue, Fredman Group ja Royal Ravintolat / Restamax.



“Olemme mukana edistämässä suomalaista ruokakulttuuria, kohottamassa kotimaisen ravintola-alan arvostusta sekä antamassa suomalaisille osaajille mahdollisuuden päästä näyttämään taitojaan maailmalla. Yhteistyö muiden alan huippujen kanssa kasvattaa myös E.Ahlströmin omaa ammatillista osaamista. Näin varmistamme, että tiedämme mitä ruoka-alalla tapahtuu ja mitä alan johtavilla ammattilaisilla on kehitystyön alla”, E. Ahlströmin yrittäjä ja myyntijohtaja Teija Sääksmäki.



Yhtenä tapahtumapaikkana toimii suomalaisen gastronomian kärkiravintola Palace, jossa tapahtuman avauspäivänä lauantaina 1.9. on ainutlaatuinen mahdollisuus illastaa ravintola Palacessa vielä hetken maailman parhaan ravintolan titteliä kantavan Eleven Madison Parkin keittiömestarin Dmitri Mägin vieraana. Sunnuntai on varattu No Borders Community Dinner -tapahtumalle NJK:lla. Maanantaina Sauce Forum -seminaari valtaa Vanhan Ylioppilastalon.



