Sauli Kemppainen avaa ravintolan Helsingin Konepajalle

Sauli Kemppainen

Sauli Kemppainen on suomalainen kokki, joka on työskennellyt lähes 20 vuotta ulkomailla. Viimeisin ulkomailla oleva ravintola oli SAVU Berliinissä. Ravintola sai ensimmäisen Michelin-tähden 8 kuukautta avaamisen jälkeen. Suomessa Sauli on työskennellyt mm. Savoyssa, Palacessa ja Kämpissä.

Kanresta Oy

Kanresta Oy toimii valtakunnallisesti yli 30:ssä ravintolassa sekä tapahtumatalossa. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 29,6 meur. Kanresta jakaa osinkonsa omistajansa Suomen Kansanterveysyhdistys ry:n kautta Lastentautien tutkimussäätiölle, Sydänliitolle, MIELI Suomen Mielenterveys ry:lle ja Vanhustyön keskusliitolle.