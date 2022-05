Savonlinnalainen Olaf Brewing teki Nato-oluen - sai heti valtavan huomion!

"Olemme täällä Savonlinnassa ikiaikaisella idän ja lännen rajamaalla. Kaupunkiamme on pommitettu ja useasti on alueella historiassa taisteltu, varsinkin Olavinlinna rajalinnana on ollut taistelujen melskeessä. Nato-päätös on erinomainen asia Suomen turvallisuuden kannalta ja toivomme että sen myötä ei Suomessa ja Savonlinnassa koskaan enää sotaa käydä." sanoo Olaf Brewing perustaja ja toimitusjohtaja Petteri Vänttinen.



OTAN Olutta on nyt saatavilla Olaf Brewingin juuri Savonlinnassa vanhaan veturitalliin avatussa olutkaupassa, House of Olafissa ja sitä toimitetaan tilausten mukaan myös kauppoihin ja ravintoloihin kautta maan.



"Olaf-oluiden tarinat hakevat innoitusta historiasta ja olemmekin siis aina mukana historiallisissa tapahtumissa - ja nyt eletään historiallisia aikoja. OTAN-oluen myötä olemme mahdollistamassa maljojen nostoa yhteistyölle ja uusille ystäville." toteaa Vänttinen.



Panimo aikoo lähettää olutta Presidentinlinnaan, Eduskuntaan sekä Pääesikuntaan. "Toivomme että valtionjohto, kansanedustajat ja Puolustusvoimain eduatajat ehtivät kiireisen kevään jälkeen hieman juhlistaa työnsä tuloksia, vaikkapa ottamalla tätä olutta."