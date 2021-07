Savonlinnalaisen pienpanimon oluiden valmistus alkaa Brasiliassa

Olaf Brewing Oy on Savonlinnassa vuonna 2015 perustettu pienpanimo. Yhtiö on kasvanut vauhdikkaasti, liikevaihto on oli vuonna 2017 69 000€ ja vuonna 2020 1 400 000€. Yhtiö aloitti vuonna 2021 oluiden maahantuonnin ja tuo nyt maahan yksinoikeudella tanskalaisen huippu-craftpanimo Mikkellerin oluita. Yhtiö oli myös vuonna 2020 ensimmäinen hygieniatoimialan ulkopuolinen toimija joka aloitti koronaepidemian alussa käsidesin tuotannon. Tähän mennessä yhtiö on myynyt oluitaan pääosin päivittäistavarakauppoihin ja ravintoloihin kotimaassa, ja myös tehnyt vientiä Venäjälle, Sveitsiin ja Tanskaan. Tällä hetkellä yritys työllistää ympäri vuoden 5 täyspäiväistä työntekijää. Savonlinnan vilkkaan kesäsesongin aikana yritys työllistää 4:ssä eri Savonlinnan alueella sijaitsevassa toimipisteessään (3 ravintolaa, 1 myymälä) 17 henkilöä. Yritys tunnettiin aiemmin nimellä Mustan Virran Panimo, nimi muuttui vuoden 2020 Olaf Brewingiksi.