SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero: Sote-uudistuksen ruumiinavaus ei tullut hetkeäkään liian aikaisin

Helsingin Sanomien 10.4. julkituomat tiedot Sipilän hallituksen sote-uudistuksen valmistelun epäkohdista ovat äärimmäisen raskauttavia sekä kokoomukselle että keskustalle. Valtioneuvoston kanslian tilaama loppuraportti kritisoi hallitusta poikkeuksellisesta poliittisesta ohjauksesta, täysin epärealistisesta aikataulusta ja poukkoilevista tavoitteista.

HS:n mukaan suurin kritiikki raportissa kohdistetaan kokoomuksen ja keskustan poliittiseen sopimukseen, jossa kokoomus sai valinnanvapauden ja keskusta maakuntamallin. Loppuraportin arvio on yhteneväinen sosialidemokraattien ja koko opposition esittämän kritiikin kanssa.

Kokoomukselle ja keskustalle HS:n julkituomat tiedot ovat erityisen kiusallisia siksikin, että hallitus yritti salata raporttia ja lykätä sen julkaisua vaalien jälkeiseen aikaan.

Sote-uudistus oli Sipilän hallituksen tärkein tavoite, mutta hallitus epäonnistui uudistuksessa karmaisevalla tavalla. Hallituksen mallissa sote-uudistuksen alkuperäiset tavoitteet jäivät valtapelin ja sulle-mulle -politiikan jalkoihin. Yli kolmen vuoden ajan hallitus pelotteli kansalaisia siitä, että jos uudistusta ei toteuteta kokoomuksen ja keskustan mallilla, niin sosiaali- ja terveyspalvelut romahtavat, Suomen luottoluokitus alenee ja koko kansantalous on vaarassa.

Lukuisten asiantuntijoiden ja perustuslakivaliokunnan huomautuksista välittämättä kokoomus ja keskusta pitivät härkäpäisesti kiinni lehmänkaupastaan. Kun sekä kokoomuksen ajaman markkinamallin että keskustan maakuntamallin perustuslainvastaisuus ymmärrettiin viimein myös hallituksessa, kaatoi pääministeri Sipilä hallituksensa.

SDP on vaatinut koko vaalikauden ajan, että sote-uudistuksessa ihmisten tarpeet ja palvelu palautetaan uudistuksen keskiöön. SDP haluaa ratkaista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä vanhustenhoidon ongelmat. Siksi olemme esittäneet kiireettömään hoitoon hoitotakuuta, joka takaa hoitoon pääsyn viikossa. Lisäksi olemme vaatineet tuhatta uutta lääkäriä ja hoitajaa pitämään huolta suomalaisten terveydestä ja vanhustenhoitoon 0,7:n hoitajamitoitusta.

Ensi sunnuntain vaalien jälkeen on nopeassa parlamentaarisessa valmistelussa sovittava polusta, jolla uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutetaan. Parlamentaarista valmistelua esittävät myös valtioneuvoston kanslian tilaaman raportin kirjoittajat ja haastateltavat. Sote-uudistuksen valmistelussa on ympäri Suomea tehty hyvää työtä, jota on hyödynnettävä tulevankin valmistelun pohjana.

Eduskuntavaalien kannalta on erittäin tärkeää, että HS:n paljastama loppuraportti tuo julki Sipilän hallituksen härskin poliittisen ohjauksen, asiantuntijoiden sivuuttamisen ja yksityisten terveysyhtiöiden vaikuttamisen uudistuksen valmistelussa. Sunnuntaina suomalaiset voivat omalla äänestyspäätöksellään varmistaa, että tulevalla vaalikaudella sote-uudistus valmistellaan ihmisten palvelut edellä – ilman poliittisia lehmänkauppoja.