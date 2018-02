Seksuaalinen häirintä yleistä alakouluikäisten kesken

Lasten välinen seksuaalinen häirintä on yleistä. Se voi olla näkyvää, mutta myös hienovaraista ja sitä voi esiintyä sekä tyttöjen ja poikien keskinäisissä että sukupuolten välisissä suhteissa. Häirintä kietoutuu usein kaveruuteen, seurustelunomaisiin suhteisiin tai tyttönä tai poikana olemisen paineisiin. Lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa häirintää ei ole helppo tunnistaa, sillä se on usein voimallinen sekoitus jännitystä ja jäynää tai hauskuutta ja harmia.

Häirinnän vuoksi vinoutuneet lasten väliset suhteet vaikuttavat lasten hyvinvointiin, turvallisuuteen ja kouluviihtyvyyteen. Ne myös luovat pohjaa aikuisiän lähisuhdeväkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle. Suuri osa lapsista kokee jäävänsä yksin ja ilman aikuisen tukea häirintään liittyvissä kysymyksissä.

Tulokset ovat Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta, jossa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä aihetta lasten kanssa.

Tutkijat järjestivät Oulun seudun 11–12-vuotiaille koululaisille luovia työpajoja, joissa lapset kirjoittivat seksuaalisesta häirinnästä muun muassa seuraavasti:

”Ärsyttää kun jotku toiset pojat yrittää pakottaa puristelemaan tyttöjä rinnoista.”

”Mun peppuani on arvosteltu.”

” Vaikka on tytön kanssa vain kaveri niin siitä tehdään iso numero ja aletaan levittämään että olisi suhteessa hänen kanssaan.”

” Ahisti ihan kamalasti ku kerran pihalla sinne tuli kaks poikaa joita mää en tuntenu. Toinen kuvas piilosta, ja toinen tuli ja läpsi ja puristeli mua pehvasta.”

”Tytöt jahtaa ja se ahistaa.”

”Se, että olen pojan kaveri, ei tarkoita, että haluaisin jotain n. ’enempää’. Ja vaikka halaisin, en ole HUORA.”

”Pojat on laittanut viestejä mulle ja soitellut pilapuheluita, että ne raiskaa mut, ’vitsillä’.

Kokemukset he kirjoittivat kortteihin, jotka postitetaan ystävänpäiväksi kansanedustajille. Taustalla on eduskunnan päätös ryhtyä vuoden 2018 alusta toimiin häirinnän kitkemiseksi ja ehkäisemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutkijat havahtuivat siihen, että keskustelu unohti lähes kokonaan lapsuudessa esiintyvän häirinnän. Ystävänpäiväkortin tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä, että seksuaalinen häirintä on arkipäivää monelle alakouluikäiselle lapselle.

Tutkijat muistuttavat, että lapsuuden vertaissuhteissa tapahtuva seksuaalinen häirintä on syytä huomioida poliittisessa päätöksenteossa ja kasvatukseen ohjattavassa resursoinnissa. Koulussa, kotona ja vapaa-ajan toiminnassa annettavalla suhdekasvatuksella on merkittävä tehtävä myöhemmissä elämänvaiheissa tapahtuvan häirinnän ennaltaehkäisijänä.

Tutkimushankkeessa tuotettu aineisto toimii pohjana tutkimukselle, joka jatkaa Oulun yliopiston sukupuolentutkimuksessa jo pitkään tehtyä tutkimusta lasten ja nuorten sukupuolistuneista valtasuhteista. Tutkimuksessa tuotetaan opinnäytetöitä ja tieteellisiä artikkelijulkaisuja.

Valikoitu kokoelma kansanedustajille osoitettuja ystävänpäiväkortteja julkaistaan projektin verkkosivuilla www.metoopostscript.wordpress.com ystävänpäivänä 14.2.2018.