Sello on Vuoden paras kauppakeskus 2019

Sello on valittu Vuoden parhaaksi kauppakeskukseksi NCSC Awardseissa 8.10.2019. Sellon kauppakeskusta pidetään suunnannäyttäjänä ja inspiraationa koko toimialalle.

Tuomaristo huomioi kilpailussa useita eri osatekijöitä:

”Kyseessä on klassisen onnistunut kiinteistökehityshanke, joka on tuottanut tasaisen erinomaista tulosta kaikilla mittareilla koko olemassaolonsa ajan todistaen olevansa yksi markkinajohtajista Suomessa. Elinkaarensa aikana keskus on etabloitunut osaksi vaikutusalueensa asiakaskunnan ja yhteisön arkea ja juhlaa todellisena kohtaamispaikkana ja kaupunkikeskuksena. Keskuksen tarjoamaa kehitetään myös määrätietoisesti vastaamaan markkinan rakennemuutosta sekä asiakkaiden tarpeita ja toiveita.



Tuomaristo haluaa kuitenkin nostaa erityiseksi perusteluksi keskuksen aseman kiinteistöalan rohkeanakin suunnannäyttäjänä vastuullisen kehittämisen ja energiataloudellisuuden saralla. Tässä kohtaa keskus toimii edelläkävijä ja esimerkkinä jo kansainvälisellä tasolla.”

NCSC tuomaristo

Sellon katolla olevat 2 500 aurinkopaneelia ja parkkihalliin sijoitettu akusto sekä energian älykäs automaattinen ohjaus tekevät Sellosta virtuaalivoimalaitoksen. Tätä Siemensin toteuttamaa ratkaisua voi verrata pieneen varavoimalaitokseen. Virtuaalivoimalaitos on saanut paljon kansainvälistä huomiota ja ratkaisuun tullaan tutustumaan ympäri maailman.

Yleistyessään tällainen ratkaisu tuo suomalaiselle yhteiskunnalle mittavat säästöt, sillä se vähentää tarvetta investoida varavoimalaitoksiin. Ratkaisulla vahvistetaan myös Suomen energiantuotannon omavaraisuutta. Yhteiskunnallisen vaikutuksen lisäksi virtuaalivoimalaitos, älykäs automatiikka ja energiaa säästävät ratkaisut tuovat yhdessä huomattavia säästöjä kauppakeskukselle. Esimerkiksi Sellossa puhutaan vuositasolla jopa satojen tuhansien eurojen säästöistä.

”Olemme erittäin otettuja siitä, että pitkäaikainen panostuksemme kauppakeskuksen kehittämisen saralla on saanut arvoisensa tunnustuksen” toteaa Sellon kauppakeskuksen toimitusjohtaja Matti Karlsson.

Haluamme kiittää tästä kunniasta myös asiakkaitamme ja liikkeidemme henkilökuntaa.

Vahva yhteisöllisyys vie meitä eteenpäin myös kaupunkikeskuksena, jolla on tärkeä rooli niin lähialueella kuin koko Espoossa. Joten kiitos asiakkaillemme ja koko kauppakeskuksen henkilökunnalle.

Tämän voiton myötä Sello edustaa Suomea ensi keväänä Pohjoismaisella tasolla.

Kauppakeskus Sellon omistajatahot, kotimaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva, Ilmarinen ja Elo, mahdollistavat pitkäjänteisen työn Sellon kiinteistön eteen ja kiitämme heitä rohkeista valinnoista Suomen parhaaseen kauppakeskukseen.

Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) on kauppakeskustoimialaa Pohjoismaiden markkinoilla edustava organisaatio. Vuonna 1986 perustetulla NCSC:llä on noin 1 200 jäsentä Tanskasta, Suomesta, Norjasta, Ruotsista, Islannista ja muista Euroopan maista. Lisätietoja https://ncscnordic.org/