Selloon yli tusina uutta liikettä – uusimpana Suomen ensimmäinen Normal-myymälä

Kauppakeskus Sellolle platinatason ympäristöluokitus Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena – kiinteistön energiatehokkuus on kansainvälistä huippuluokkaa 22.12.2020 14:34:57 EET | Uutinen

Sello on saavuttanut LEED EB PLATINUM v4.1 -tason ympäristöluokituksen Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena. Ympäristöluokitus on ainutlaatuinen, sillä LEED EB PLATINUM -luokituksen ansainneita kohteita on koko Euroopassa vain 28 ja Suomessa ainoastaan kolme.