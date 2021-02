Selvitys Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden nykytilasta ja tulevaisuudesta julkaistu

Järvien jääpeitteet tavanomaista ohuempia Pohjois-Karjalassa tammikuussa 5.2.2021 14:48:31 EET | Tiedote

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tammikuun lämpötila oli melko tavanomainen. Kuukauden puolivälin kovia pakkasia seurasi lauhempi jakso, joka tasoitti tammikuun keskilämpötilaa. Pohjois-Karjalassa kuukauden keskilämpötila oli noin asteen verran vuosien 1981 – 2010 keskiarvon yläpuolella. Pyhäselän ja Pielisen jäänpaksuus on 19 – 24 cm tavanomaista ohuempaa. Pyhäselän Roukalahdella oli jäätä tammikuun 30. päivä 20 cm ja Pielisellä Nurmeksessa 21 cm. Jäähän on tullut paikoin railoja, joista vesi on noussut jäälle. Lumi peittää jään päällä olevan veden, joten jäällä liikkuminen voi olla paikoin hankalaa. Tammikuun sademäärä oli 63 – 68 mm ympäristöhallinnon seurantapaikoilla Kontiolahdella sekä Koita- ja Jänisjoella. Keskimääräinen tammikuun sademäärä em. paikoilla on 44 mm. Kuukauden lopussa lumen syvyys oli maakunnan alueella lähes tavanomainen ja vaihteli 40 – 50 cm. Lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m2) vaihteli kuukauden päättyessä em. seurantapaikoilla 76 – 103 mm (kg/m2