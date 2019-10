Semmarit starttaa World Tour 30-vuotisjuhlakiertueelle ja julkaisee uuden albumin

Rohkeasti rajoja rikkova ja oman soundinsa luonut show-kokoonpano Seminaarinmäen mieslaulajat lähtee 30-vuotisjuhlakiertueelleen. Kiertue pitää sisällään 15 esiintymistä maamme eturivin konserttitaloissa. Lisäksi kokoonpano julkaisee juhlavuotensa kunniaksi uuden albumin, ”Rakastan sua”.

”Musiikki olisi loppunut jo kauan sitten ellemme pitäisi huolta paitsi yleisöstämme, myös toisistamme.”





Semmareiden 30-vuotiseen uraan on mahtunut ensimmäisen vinyyli-ep:n ja lukuisien single-julkaisujen lisäksi 12 pitkäsoittoa, kaksi virallisen albumilistan ykkössijaa, kaksi kultalevyä, oma tv-sarja, kaksi nuottikirjaa sekä kaksi poikakalenteria. Omia esitettyjä lauluja on yli 300, ja esiintymisiä on kotimaassa kertynyt noin 750 niin konserttitaloissa, klubeilla ja festareilla kuin Linnan juhlien Suomi 100 -jatkoillakin. Yhtyeen treenit pidetään yhä 30 vuoden jälkeenkin Jyväskylän yliopistolla, Seminaarinmäellä.





Semmarit World Tour 30-vuotisjuhlakiertueen konsertit ovat:



1.11. Oulainen, Oulaisten Musiikkiviikot

13.11. Savonlinna, Savonlinnasali

14.11. Lappeenranta, Lappeenranta-sali

15.11. Kouvola, Kuusankoskitalo

16.11. Lahti, Sibeliustalo

17.11. Hämeenlinna, Verkatehdas

20.11. Pori, Promenadikeskus

21.11. Turku, Logomo

22.11. Järvenpää, Järvenpää-talo

23.11. Helsinki, Finlandia-talo

24.11. Tampere, Tampere-talo

27.11. Jyväskylä, Paviljonki

28.11. Kokkola, Snellman-sali

29.11. Oulu, Madetojan sali

30.11. Kuopio, Musiikkikeskus





Ulkomailla tämä omalle tyylilleen uskollinen rock/pop-mieskuoro on esiintynyt Kiinassa useassa TV-gaalassa, maailmannäyttelyissä Lissabonissa ja Hannoverissa sekä keikoilla USA:ssa ja ympäri Eurooppaa. Miehet ovat myös kahdesti voittaneet Rock-futiksen SM-kisoissa ykkösdivarin sekä osallistuneet Jukolan viestiin kahdella joukkueella, joista toinen juoksi lähdössä väärään suuntaan ja keskeytti.





Noin puolet Seminaarinmäen mieslaulajista on kuulunut kuoroon sen perustamisesta alkaen. ”Yhteisöllisyys on porukassamme todella tärkeässä asemassa. Ilman sitä 30 vuotta yhdessä ei olisi ollut mahdollista – kasvamme ja kohtaamme asioita porukalla. Olemme bändi, mutta myös erottamaton ystäväjoukko. Musiikki olisi loppunut jo kauan sitten ellemme pitäisi huolta paitsi yleisöstämme, myös toisistamme”, kuoronjohtaja Reima Viitala toteaa.





Semmareiden edellinen kiertue oli nimeltään 20 sinkkua ja nimensä mukaisesti se esitteli kaikkien kuorolaisten omat soolo-singlet. Esityksen näki yhteensä noin 10000 ihmistä.

Uuden albumin julkaisupäivä: 13.11.2019