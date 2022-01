Siirrettävät nopeusnäytöt ilmestyvät Vaasan katukuvaan

Nopeusnäyttötaulu mittaa tutkalla ajoneuvon nopeuden ja näyttää sen kuljettajalle näyttötaulussa symbolina tai nopeutena. Näytöillä pyritään rauhoittamaan ajonopeuksia ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Tutkimusten perusteella nopeusnäytöillä voidaan alentaa taajama-alueen keskinopeuksia 3-4 km/h.

– Näytöillä on erityisen suuri hillitsevä vaikutus räikeisiin ylinopeuksiin. Sillä on puolestaan merkittävä vaikutus liikenneonnettomuusriskiin ja mahdollisen onnettomuuden vakavuuteen erityisesti silloin, jos onnettomuuden toinen osapuoli on pyöräilijä tai jalankulkija, kuntatekniikan suunnitteluinsinööri Keijo Saarenmaa kertoo.

Vaasaan hankittavat näytöt ovat siirrettäviä eli niiden paikkoja voidaan vaihtaa nopeasti sinne missä ongelma on jo todettu tai niitä epäillään. Lähtökohtaisesti nopeusnäyttö on samassa paikassa maksimissaan kaksi viikkoa kerrallaan.

– Syynä on muun muassa se, että näyttöjen vaikutus ajonopeuksiin alkaa joka tapauksessa hieman menettää tehoaan, jos näyttö on samassa paikassa pitkään, Saarenmaa toteaa.

Kuntatekniikan liikennesuunnittelu huomioi asukkaiden palautteet nopeusnäyttöjen sijoittelussa. Ensisijaisia paikkoja ovat erityistoimintojen, kuten päiväkotien, koulujen ja leikkikenttien lähistöllä olevat katuosuudet sekä vilkkaat kadunylityskohdat, joissa korkeat ajonopeudet aiheuttavat turvattomuuden tunnetta.

– Hyödynnämme sijoittelupaikkojen valinnassa ja priorisoinnissa onnettomuustilastoja sekä yli kymmenen vuoden aikana kerättyä liikennemittaustietoa katuverkon liikennemääristä ja ajonopeuksista, Saarenmaa selventää.

Tieto ajonopeuksista tallentuu nopeusnäyttötauluihin, jolloin kerättyä dataa voidaan hyödyntää liikennesuunnittelussa ja yhteistyössä poliisin kanssa.