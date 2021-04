Silkkihansikkaat pois kielellisten ymmärrysongelmien ratkaisussa

Jaa

Puhekumppanin kielenpuhujaimagon varjelu on usein turhaa, kun yhteisymmärrystä haetaan vieraalla kielellä. – Oletus toisen herkkähipiäisyydestä saattaa silloin mennä metsään ja yhteisymmärrys jäädä turhaan saavuttamatta, Tarmo Ahvenainen havaitsi väitöstutkimuksessaan.

Ahvenainen tutki soveltavan kielitieteen alaan kuuluvassa väitöksessään, miten vieraskielisessä keskustelussa toisen puhujan tai omien kielitaitokasvojen suojelu ilmeni vuorovaikutuksessa, ja miten se koettiin. Tulokset osoittivat, että puhujat suojelevat kasvojaan toisinaan yhteisesti ja ei-kielellisen viestinnän avulla. Osanottajien on silloin mahdollista käsitellä kielellisiä ongelmia sisältöongelmien tapaan.



– Käsillä selittäminen ja hapuilevakin puhe voi vaikuttaa myönteisemmin muiden käsityksen osallistujasta kielenkäyttäjänä kuin tilanteesta vetäytyminen, Ahvenainen sanoo.



Pelko huonoudesta eri lähteistä



Englantia lingua francana eli yhteisenä työkielenä käyttävät erikieliset korkeakouluopiskelijat kokivat kielen ja vuorovaikutuksen piirteiden merkityksen eri tavoin. Kun toiset pelkäsivät kasvojensa menetyksen uhkaa aiheuttaessaan ymmärtämisongelman, toisille pelkkä oman puheen altistaminen muiden arvostelulle oli uhka.



Herkkyys toisten imagonsuojelutarpeelle vaihtelee



Tutkimuksessa havaittiin myös, että osallistujilla oli erilainen herkkyys havaita muiden osallistujien kielenkäyttäjäimagon mahdollista haavoittuvuutta puhetilanteessa. Sen lisäksi toisen kielitaitokasvojen aktiivinen huomioon ottaminen, keskinäisten kielitaitoerojen tunnustaminen ja käyttäjän suosimat kasvotyöstrategiat vaihtelivat osallistujien välillä.

Ahvenaisen väitös on ensimmäinen tutkimus, jossa kasvoteoriaa käytetään laajamittaisesti viitekehyksenä tutkittaessa vieraskielisen vuorovaikutuksen osallistujien tuntemuksia liittyen haavoittuvaan kielenkäyttäjäkuvaan. Kasvoteoria mahdollistaa sekä kielenkäyttäjän oman että puhekumppanin oletettujen tuntemusten huomioon ottamisen, toisin kuin esimerkiksi usein käytetty viestintäahdistuksen viitekehys.

FL Tarmo Ahvenaisen soveltavan kielitieteen (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) väitöskirjan "Language proficiency facework and perceptions of language proficiency face in L2 interaction" tarkastustilaisuus pidetään 17.4.2021 alkaen klo 12.00. Vastaväittäjänä professori Helen Spencer-Oatey (University of Warwick) ja kustoksena professori Tarja Nikula-Jäntti (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Yleisö voi seurata tilaisuutta verkosta, osoite on https://r.jyu.fi/dissertation-ahvenainen-170421. Kustoksen puhelinnumero, johon yleisö voi tilaisuuden lopussa esittää mahdolliset kysymyksensä, on 040 5565 877.

Julkaisu:

Teos on julkaistu sarjassa JYU dissertations numerona 358. 249s. ISBN:978-951-39-8553-0. ISSN: 2489-9003. Teos löytyy sähköisessä muodossa osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74679

Taustatietoja:

Tarmo Ahvenainen kirjoitti ylioppilaaksi Langinkosken lukiosta (Kotka) vuonna 1983, valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1991 pääaineenaan englantilainen filologia ja sivuaineena venäjän kieli ja kirjallisuus, ja filosofian lisensiaatiksi Jyväskylän yliopistosta 2005.

Ahvenaisen soveltavan kielentutkimuksen lisensiaatintutkielma käsitteli viestintästrategioita suullisessa englanti-lingua-francana vuorovaikutuksessa. Ahvenainen työskentelee kielten yliopettajana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Kotkassa ja toimii Ammattikorkeakoulujen valtakunnallisen kielten ja viestinnän opetuksen asiantuntijatiimin puheenjohtajana.

Lisätietoja:



Tarmo Ahvenainen, puh. 0443025611, tarmo.a.ahvenainen@gmail.com