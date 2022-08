Siltalan elokuu 2022

KAUNOKIRJAT

Kari Hotakaisen esikoisteos, runokokoelma Harmittavat takaiskut julkaistiin 40 vuotta sitten vuonna 1982. Juhlavuoden kunniaksi hän julkaisee kirjan, joka ei katso taakse, vaan suoraan kohti. OPETUSLAPSI on raivoisa romaani osattomuudesta, kostosta ja yhteyden etsimisestä. Kirja ilmestyy 24.8.

Syksyn esikoisteos on Anna Englundin kaunis romaani LAUTAPALTTOO kuolemasta ja rajoja uhmaavasta rakkaudesta.

Juhani Brander kirjoittaa räävittömän surrealistista lyhytproosaa suomalaisesta mielenmaisemasta teoksessaan PERTUN RITVA.

DRIVE-IN on Vilja-Tuulia Huotarisen romaani hitaista ja nopeista siirtymistä, kivistä ja rohkeudesta, jota muutosten hyväksyminen vaatii. Siinä nostatetaan drive-in-teatteria tuuliselle saarelle, mahdotonta unelmaa, ja puretaan vanhoja liittoja, lukkoon lyötyjä tarinoita.

EN MINÄ VIELÄ PÄÄTY on Aila Meriluodon päiväkirja vuosilta 2008–2010. Teoksen toimittaa Anna-Liisa Haavikko.

Marjo Heiskasen OMAA SUKUA -runoteoksen lyyrinen minä tekee sukuselvitystä ja pesänjakoa kirjavan perintönsä keskellä.

Käännösrunoutta on ruotsalaisen Ann Jäderlundin teos SYVÄ RAKKAUS EI KETÄÄN. Kokoelman suomentaa Jyrki Kiiskinen. Ann Jäderlund vierailee Helsingissä Runokuu-tapahtumassa (22.–29.8.)

Psykologisen jännityksen mestarilta, hollantilaiselta Herman Kochilta julkaistaan romaani PÄÄOSASSA SOPHIA. Siinä elokuvaohjaajalla on pakkomielle nuoresta näyttelijästä. Suomentaja on Mari Janatuinen.

Perinteistä brittijännitystä neiti Marplen hengessä tarjoilee englantilainen Robert Thorogood, jonka dekkari THAMESJOEN MURHAT sijoittuu pieneen Marlowin kylään. Suomentaja on Hilkka Pekkanen. - Thorogood vierailee Helsingissä elokuun loppupuolella.

***

TIETOKIRJAT

Kun Hanna Jensen saa vuonna 2015 tietää äitinsä sairastuneen muistisairauteen, on hänen muistisairaan isänsä kuolemasta ehtinyt kulua vain kolme vuotta. Alkaa omaishoitajan toinen kierros. Teos ÄITINI MUISTINA – TOINEN KIERROS ilmestyy 10.8.

Madga Hellingerin, Maya Leen ja David Brewsterin teos NATSIT TIESIVÄT NIMENI on poikkeuksellinen selviytymistarina Auschwitzin tuhoamisleiriltä. 25-vuotias juutalainen lastentarhanopettaja Magda Hellinger kuljetettiin Slovakiasta Auschwitziin maaliskuussa 1942. Hellinger joutui leirillä poikkeukselliseen tehtävään: SS-vartijat nimittivät hänet leirinvanhimman tehtävään. Oman henkensä uhalla hänen oli pidettävä järjestystä jopa 30 000 vangin leirissä. Kirjan suomennos on Pekka Tuomiston.

Elokuun tietokirjallisuutta on myös Marjaliisa Hentilän ja Seppo Hentilän kaksoiselämäkerta TASAVALLAN ENSIMMÄISET. Kaarlo Juho ja Ester Stålhberg olivat Suomen tasavallan ensimmäinen presidenttipari vuosina 1919–1925.

Tieto-Finlandia-voittaja Mirkka Lappalaisen SMITTENIN MURHA on hyytävä historiallinen true crime -murhamysteeri 1600-luvun lopun Porvoosta.

Minna Sarantola-Weiss sukeltaa lähihistoriaan eli 1980-luvulle kirjassaan ME HALUSIMME KAIKEN. Teos katsoo energiseen ja ristiriitaiseen vuosikymmeneen monista näkökulmista.

Pekka Tarkka kirjoittaa nuoresta Aaro Hellaakoskesta teoksessa NUORI AARO – Aaro Hellaakosken tiede, taide ja runous 1893–1928.

Kaksi palkitun ranskalaiskirjailija Éric Vuillardin teosta yksissä kansissa: KONGO ja KÖYHIEN SOTA. Kongo on paitsi historiaa, myös vapaakaupan ja kolonialismin ankara tuomio. Köyhien sota kertoo kapinasta eteläisessä Saksassa vuonna 1524. Se on väkevä puheenvuoro eriarvoisuudesta ja sen sietämättömyydestä minä hyvänsä historiallisena aikana. Suomentaja on Lotta Toivanen.

***

