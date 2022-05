Simpukan Helmi -tunnustus Jaana Vaholuodolle Kierron verran toivoa -podcastista

Vuoden 2022 Simpukan Helmi -tunnustus on myönnetty Jaana Vaholuodolle Kierron verran toivoa -podcastista. Vaholuoto on podcastissaan tuonut laajasti esiin lapsettomuuden eri teemoja monipuolisilla asiantuntijoiden ja lapsettomuutta kokeneiden haastatteluilla. Podcastissa on ilmestynyt 25 jaksoa vuodesta 2021 alkaen.



– Vaholuoto on lisännyt podcastinsa ja samannimisen bloginsa kautta tietoa lapsettomuudesta monipuolisesti ja laajasti. Kierron verran toivoa -podcastissa sanoitetaan lapsettomuuden kipupisteitä ja vahvistetaan kuulijoille kokemusta siitä, että he eivät ole yksin, sanoo raadin puheenjohtaja, Simpukan Helminauha-hankkeen hankevastaava Jenni Huhtala.



Lapsettomien yhdistys Simpukka myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa. Tunnustus myönnetään vuosittain toukokuussa Lapsettomien lauantaina.

Tunnustuksen saajan valitsee raati, johon kuuluu muun muassa tahattoman lapsettomuuden parissa työskenteleviä ammattilaisia. Raati valitsee palkinnon saajan Simpukan saamien ehdotusten perusteella.

– Kierron verran toivoa -podcast on auttanut äärettömän paljon kamppailussa lapsettomuuden kanssa. Arvostan ja kiitän suuresti, perusteli myös yksi ehdotuksen jättäneistä.



Merkittävä vertaistuen tarjoaja tahattomasti lapsettomille

Vaholuodon saamien kuulijapalautteiden, Simpukan Helmi -tunnustuksen ehdotusten ja raadin lausuntojen mukaan Kierron verran toivoa -podcastista on kasvanut merkittävä vertaistiedon ja -tuen tarjoaja tahattomasti lapsettomille.



– Podcast on tuonut valtavasti uutta tietoa lapsettomuudesta sekä siinä kuullut tarinat ovat toimineet tärkeänä vertaistukena, kiitti toinen ehdotuksen jättänyt.

Oma lapsettomuuden kokemus on johdattanut Vaholuodon tahattoman lapsettomuuden tuomasta kokemuksesta selviytymiseen liittyvien kysymysten äärelle. Haastatteluja valmistellessa hän kertoo peilaavansa omiin kokemuksiinsa.



– Kysyn asiantuntijoilta sellaisia kysymyksiä, joihin kaipaan itsekin vastauksia. Pyydän vastaukset samassa muodossa kuin asiantuntijat kertoisivat ne omille asiakkailleen.

Podcastin haastattelut hän järjestää mielellään kasvotusten, jotta tilanteisiin syntyisi turvallinen ja hyvä tunnelma. Esiin tulevat vertaistarinat ovat usein raskaita, ja ammattilaisten kanssa tehdyt jaksot tiedontäyteisiä.



– Kohtaamisten jälkeen tuntuu usein, että takki on tyhjä, mutta sydän täynnä, Vaholuoto naurahtaa.

Kunniamaininnat muun muassa Niinistölle ja Anderssonille

Raati antoi lisäksi kunniamaininnat miehen lapsettomuutta esiintuoneelle Pyry Youngille, keskenmenoista ja lapsettomuudesta puhuneille Ville Niinistölle ja Hennariikka Anderssonille sekä toimittaja Emma Taulolle Yksin tehty lapsi -podcastista. Nämä kaikki ovat tehneet toiminnallaan tahatonta lapsettomuutta näkyväksi.



Simpukan Helmi -tunnustuspalkinnon saajan valitsi yleisöltä pyydettyjen ehdotusten perusteella raati, johon kuuluivat Simpukan hallituksen puheenjohtaja Siru Lehto, viime vuoden Simpukan Helmi -palkittu Pauliina Orrensuo, Simpukan vertaistukikoordinaattori Viivi Selin, Simpukan toiminnanjohtaja Piia Savio, johtava erityisasiantuntija Anna Moring, psykologi Terhi Vihko ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, aluevaltuutettu Jaakko Mustakallio. Raadin puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Jenni Huhtala.