Sinilevätilanne edelleen rauhallinen uimarannoilla

Uimarantojen sinilevätilanne on edelleen ajankohtaan nähden rauhallinen. Sinilevää havaittiin pieniä määriä Lauttasaaren uimarannalla alkuviikosta, mutta ei enää loppuviikosta. Munkkiniemessä havaittiin tällä viikolla sinilevää vaihtelevasti pieniä tai kohtaisia määriä. Muilla rannoilla ei sinilevää ole tällä viikolla havaittu.

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla itäisen Helsingin suurilta uimarannoilta sekä Pikkukoskelta. Aurinkolahden uimarannan veden hygieeninen laatu oli heikentynyt kohonneen bakteeripitoisuuden vuoksi. Aurinkolahdesta otetaan tänään uusintanäyte, jonka tulos valmistuu ensi viikon alussa. Kaikkien muiden rantojen tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Uimarannoilla veden lämpötila laski hieman viime viikosta tuulisten ja viileiden säiden vaikutuksesta. Veden lämpötila vaihteli tällä viikolla tutkituilla rannoilla 11–16 asteen välillä.

Uimakausi alkaa 15. kesäkuuta ja kestää elokuun loppuun saakka. Helsingin ympäristöpalvelut valvoo uimakauden ajan rantojen hygieniaa sekä veden laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä seurataan veden lämpötilaa ja aistinvaraista laatua, kuten muun muassa jätteiden, öljyn ja sinilevien esiintymistä.

Sinilevien määrät kasvussa Helsingin edustalla

Merivesi Helsingin edustalla on lämmennyt hieman viime viikosta ja on noin 14–17-asteista.

Sinilevien määrät ovat hieman kasvaneet ulommilla merialueilla ja rannikon läheisyydessä. Itäisellä rannikkoalueella sinilevien määrät ovat pysyneet vähäisinä, lännessä sinilevien määrät ovat kasvaneet. Paikoin esiintymät voivat olla runsaitakin.

Sinilevistä havaittiin Aphanizomenon- ja Dolichospermum-suvun lajeja, joista jälkimmäinen saattaa muodostaa myrkyllisiä kukintoja. Sinilevätilanne voi muuttua nopeastikin vallitsevien sääolojen mukaan. Sinilevien runsastumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa veden korkea ravinnepitoisuus, lisääntynyt valon määrä sekä veden kohonnut lämpötila.

Tyyni sää nostaa vedessä olevat sinileväsolut pintakerrokseen, jolloin muodostuu leväkukinta. Sinilevien määrän odotetaan kasvavan, jos tuulet pysyvät rauhallisina.

Helppo keino määrittää, ovatko vedessä olevat hiput sinilevää, on ottaa vettä läpinäkyvään lasiin. Jos veden pinnalle nousee vihreitä hippuja noin tunnin kuluessa, on vedessä todennäköisesti sinilevää. Veden pintaa voi kokeilla myös kepillä. Mikäli keppiin tarttuu jotain, on kyseessä todennäköisemmin joku muu levä tai siitepöly.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata seuraavista lähteistä:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)