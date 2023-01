Sirja Kunelius Tammeen lasten- ja nuortenkirjojen kustannustoimittajaksi

”Tammen lasten- ja nuortenkirjatoimitukseen jäi loppuvuodesta iso lovi, kun meillä pitkään työtään suurella sydämellä ja tarkalla silmällä tehnyt kustannustoimittajamme Sanna Uimonen jäi eläkkeelle. Olemme valtavan onnekkaita ja innoissamme siitä, että saamme nyt upeaan tiimiimme mukaan arvostetun ja pidetyn ammattilaisen Sirja Kuneliuksen”, riemuitsee Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

”Kotimainen lasten- ja nuortenkirjallisuus on sydäntäni lähellä ja on ihanaa, että Tammessa panostetaan siihen. Tiedän, että pääsen työskentelemään taitavien tekijöiden kanssa, joista osa on minulle jo entuudestaan tuttuja”, iloitsee Sirja Kunelius.

”Haluan samalla lämpimästi kiittää vuodenvaihteessa eläkkeelle jäänyttä Sanna Uimosta, jolle lasten- ja nuortenkirjallisuus on ollut kutsumustyö. Pitkästä ja vaikuttavasta uraan huolimatta hän säilytti suuren herkkyyden ja tinkimättömyyden kaikissa töissään”, sanoo Saara Tiuraniemi.

Uimosen laajaan toimitukselliseen osaamiseen kuului tärkeänä osana riimittelyn taito ja ennakkoluuloton rohkeus kirjojen kuvituskysymyksissä. Osa Uimosen tekijöistä oli tuttuja jo Weilin + Göösin ajoilta, kuten Hannele Huovi ja Kristiina Louhi. Uimonen on myös toimittanut Camilla Mickwitzin kuvakirjoja 1980-luvulla Weilin+Göösillä kuin Tammessakin. Tammessa hän toimitti muun muassa Soili Perkiön, Sari Peltoniemen, Salla Simukan, Riitta Jalosen, Leena Lehtolaisen, Riikka Jäntin, Hannu Mäkelän, Raili Mikkasen, Liisa Kallion, Elina Hirvosen, Tuutikki Tolosen ja Vilja-Tuulia Huotarisen teoksia. Moni hänen toimittamistaan teoksista on palkittu Finlandia Junior -palkinnolla. Hänen keskeisiin käännöskirjatoimitustöihinsä on kuulunut muun muassa J. K. Rowlingin sekä Dav Pilkeyn teoksia, jotka on suomentanut Jaana Kapari-Jatta.