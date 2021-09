Sisko Savonlahdelta Vastaa kysymykseen -niminen Storytel Original -haastattelusarja

“Kun ihminen on kököttänyt muutaman vuoden kotonaan kirjoittamassa kirjoja, voi mielessä käydä ajatus: mitä jos vaihteeksi kysyisin, mitä toiset ihmiset ajattelevat? Ainakin minulle kävi niin. Joten kysyin”, sanoo kirjailija Sisko Savonlahti.

Vastaa kysymykseen -haastattelusarjassa on kuusi osaa, jotka julkaistaan kaksi kerrallaan alkaen 29.9. Ensimmäisissä jaksoissa kysymyksiin vastaavat Jorma Uotinen ja Samuli Putro. Uotinen on tehnyt näyttävän siirtymän taiteilijasta viihdetaiteilijaksi. Omassa jaksossaan hän kertoo, välittääkö hän taidepiirien mielipiteistä ja vastaa muun muassa kysymykseen oudoimmasta paikasta, jossa hän on lemmiskellyt. Putro taas tunnetaan jonkinlaisena sinkkuuden äänitorvena, vaikka on itse asiassa seurustellut koko ikänsä. Putro kertoo, miksi näin on.

“Sisko Savonlahti on kotimaisen kirjallisuuden kiinnostavimpia ääniä ja yksi kirjasyksyn isoista nimistä. Siksi meille on ilo ja etuoikeus julkaista Savonlahdelta Storytel Original -haastattelusarja. Vastaa kysymykseen lähestyy perinteistä haastattelumuotoa jännittävällä uudella kierteellä, sillä kysymysten keksimisen sijaan Savonlahti käyttää internetistä löydettyjä kysymyspatteristoja. Tämä lähtökohta kuljettaa keskusteluja yllättäviin, kuulijaa palkitseviin suuntiin”, kertoo Storytelin kustannuspäällikkö Aleksi Pöyry.

“Uusien, raikkaiden konseptien kehittely on yksi Storytel Original -kustantamisen tavoitteista, ja siitäkin syystä Vastaa kysymykseen sopii julkaisusarjaamme täydellisesti”, Pöyry jatkaa.

Storytel julkaisee vuonna 2021 noin 25 erilaista Storytel Original -äänikirjaa tai -sarjaa. Tulevaisuudessa julkaisumääriä on tarkoitus kasvattaa. Storytelin oma kustannustoiminta käsittää Storytel Original ja Storyside -brändien alla julkaistuja tuotteita. Lisäksi Storytel-konserniin kuuluu Suomessa neljä kustantamoa, jotka toimivat itsenäisesti, mutta joiden kanssa tehdään yhteistyötä.