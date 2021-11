SKT:n koulutuspalkinto vaasalaiselle opiskelijalle

Jaa

Hämeenlinnan Aulangolla käynnissä olevilla Sähköurakoitsijapäivillä julkistettiin Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö SKT ry:n koulutuspalkinnon saaja. Hän on Vaasan Ammattikorkeakoulussa sähkötekniikan insinööriksi opiskeleva Vesa Välimäki. Palkinnon jakoivat yhdessä säätiön asiamies Inka-Liisa Ahokas ja STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen. Palkinnon suuruus on 3 000 euroa ja se on myönnetty Tiklin sähköasennusalan rahastosta.

Huikean opinnäytetyön tehnyt ja koulutuspalkinnon voittanut Vesa Välimäki. Kuva Pekka Hovi

Vesa Välimäen ilmoitti ehdokkaaksi Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön koulutuspalkinnon saajaksi Harju Elekter Oy:n tuotantopäällikkö Antti Saranpää. Hän kertoi suosituslausunnossaan Välimäen tekemästä poikkeuksellisen kattavasta opinnäytetyöstä koskien Harju Elekter Oy:n Finnkumu-tuoteperheen muuntamotuotteiden tuotannon asennus- ja kokoonpano -ohjeita. Ohjeita käyttämällä on mahdollista valmistaa yleisimmät sarjatuotantoon sisältyvät muuntamotuotteet. Työ tehtiin Harju Elekterin tehtaalla Kurikassa. Opinnäytetyön ohjaajana toiminut Vaasan Ammattikorkeakoulun lehtori Tapani Esala kuvailee Välimäen opinnäytetyötä seuraavasti: - Välimäen työ oli erittäin mittava kokonaisuus. Siitä muodostui 15 eriteltyä ohjekirjaa, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä yli 500 sivua. Työtä varten otettiin ja muokattiin yli 3000 valokuvaa erilaisista tuotannon vaiheista ja menetelmistä. Työ sai Vaasan Ammattikorkeakoulusta korkeimman mahdollisen arvosanan. Myös Harju Elekter on erittäin tyytyväinen Vesa Välimäen työskentelyyn ja lopputulokseen. Harju Elekter työllistää Kurikassa sesongista riippuen 25-40 asentajaa. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän lähikuntien toimipisteiden kanssa, tarjoten alan opiskelijoille työharjoittelu-, kesätyö- ja työpaikkoja. Välimäen laatima ohjeistus on oleellisessa asemassa kaikkien edellä mainittujen työskentelyn ja perehdyttämisen kannalta. Opinnäytetyössään Välimäki on nostanut esiin kriittisiä tuotannon kokoonpanon osa-alueita, metodeja optimaalisiin kokoonpanoratkaisuihin sekä tärkeitä työturvallisuuteen liittyviä toiminnallisia ohjeita. Erityismaininnan ansaitsee osio, jossa ovat erilaisten sähköisten ja mekaanisten liitosten kiristysmomentit, jotka Välimäki on kerännyt useista eri lähteistä yhdeksi kattavaksi dokumentiksi. Nämä momentit ovat ensiarvoisen tärkeitä sähköisten liitosten toimivuuden ja kestävyyden kannalta, eikä niistä ole aiemmin ollut olemassa yhtenäistä dokumentointia. Ohjeiden soveltaminen on kehittänyt Harju Elekterin tuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta sekä merkittävällä tavalla vähentänyt tuotannon kokoonpanon virheitä, mikä näkyy myös tuotteiden laadun selkeänä kohentumisena. Luodut ohjeet mahdollistivat onnistuneen ISO9001 –laatujärjestelmän auditoinnin Harju Elekterille.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Huikean opinnäytetyön tehnyt ja koulutuspalkinnon voittanut Vesa Välimäki. Kuva Pekka Hovi Lataa