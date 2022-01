SKVL:n asuntomarkkinaennuste: Asuntojen ostajat ovat aktiivisia – Myytävää valtakunnallisesti on niukasti

Vuosituhannen ennätysvuosi 2021 päättyi odottavissa tunnelmissa. ”Asuntomarkkinoilla on vedetty henkeä ja alkaneelta vuodelta 2022 odotetaan jatkuvan hyvän kysynnän myötä loivaa hintojen nousua”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. Asuntojen ostajat ovat edelleen hyvin halukkaita tekemään päätöksiä, mutta myyjien varovaisuus näkyy myyntiluvuissa. ”Toivomme että myyjät rohkaistuisivat aloittamaan myynnin, jotta markkinoille tulee ostettavaa, myös heille itselleen”, toteaa Mannerberg. ”Nyt tilanne lukkiutuu siihen, että ostettavaa ei löydy ja oman asunnon myyntiä pantataan. Asuntomarkkinat ovat muna-kana-tilanteessa”, hän toteaa.

Kiihtyneen koronaepidemian vaikutus on markkinoihin hyvin lievä, sillä ostajien maksukyky on hyvä ja rahoitusmarkkinat ovat pysyneet motivoivina, huolimatta edelleen jatkuvista haasteista ja viiveistä pankkien palveluissa.

Kasvukeskuksissa on suurimmat odotukset asuntokaupan suhteen, mutta alueelliset erot paikkakuntien välillä voivat olla suurehkoja oikeanlaisen tarjonnan puuttuessa. Uudempien omakotitalojen kova kysyntä jatkuu edelleen. Suuremmat asunnot kiinnostavat myös kerrostaloissa ja vuokramarkkinoilla.

Suuret ikäluokat tulevat luomaan markkinoille liikettä tulevina vuosina

Suomessa on näkyvissä tuleva mielenkiintoinen asuntomarkkinatilanne. ”Suuret ikäluokat tulevat olemaan liikkeellä sekä myyjinä, että ostajina. Seuraavina vuosina tulemme näkemään merkittävissä määrin asunnonvaihtajia kasvavasta ikääntyvästä ikäluokasta. He ovat myymässä isompia asuntojaan ja vastaavasti kysyntä isommista asunnoista on korkealla”, kertoo Mannerberg. Ainoa hidaste kaupantekoon on se, että ikääntyvä talokanta on vähemmän haluttua kuin uudemmat pientalot. Uudistuotannon rooli on myös merkittävä, jotta ikääntyville löytyy kohtuuhintaista ostettavaa hyvien palveluiden lähettyvillä. ”Nyt onkin tärkeää laittaa talot teknisesti myyntikuntoon ja varmistaa, että tiedetään missä kunnossa olevaa kiinteistöä myydään”, kommentoi Mannerberg.

Korona ei yksin selitä markkinoiden kovaa menoa

”Moni tulkitsee markkinoiden kiihtyneen erityisesti koronaepidemian vuoksi. Tämä ei itse asiassa ole tilastoissa nähtävissä niin selvästi, sillä markkinat aloittivat vahvan elpymisen jo pari vuotta aiemmin”, korostaa SKVL:n Mannerberg. ”Kyse on pysyvämmästä tilanteesta, jossa asunnonvaihto on osa elämän perusprosessia”, Mannerberg jatkaa.

Pienten asuntojen tarjonta on tällä hetkellä poikkeuksellisen hyvä ja tarjoaa taas pitkästä aikaa mahdollisuuksia nuorille hankkia ensiasuntoja hyviltäkin paikoilta. Ilmiö on seurausta vuokramarkkinoiden alhaisemmasta kysynnästä ja sijoittajien liikehdinnästä. Vuokramarkkinoilla ennustetaan kuitenkin melko tasaista kysyntää, mutta vuokratasojen ei ennusteta nousevan tulevana vuonna ainakaan pienemmissä asunnoissa. Perheasuntojen kysyntä vuokramarkkinoilla on sen sijaan pysynyt erittäin hyvänä.

Mökkikaupassa odotetaan hyvää vuotta

Vapaa-ajan asuntojen kysyntä on jonkin verran rauhoittunut vuoden 2021 jälkipuoliskolla. SKVL:n ennusteessa kuitenkin uskotaan siihen, että kysyntä jatkuu hyvällä tasolla myös vuonna 2022. Osaltaan mökkimarkkinan tarjontaa lisää aiemmin mainittu suurten ikäluokkien liikehdintä ja monet haluavat luopua pitkäaikaisista loma-asunnoistaan. ”Talvikausi on kuitenkin perinteisesti mökkikaupassa hiljaista kuitenkin lukuun ottamatta pohjoisinta Suomea, jossa kauppaa käydään vilkkaasti. Osassa hiihtokeskuksia on myös hitautta kaavoitusten etenemisessä, vaikka vahvaa kysyntää olisi myös uudistuotannolle”, kommentoi Mannerberg.