Social Burgerjoint palkittiin toistamiseen Euroopan parhaasta hampurilaisesta

Maailman suurimman katuruokatapahtuma European Street Food Awardsin finaali käytiin Malmössä 29.9. Social Burgerjoint edusti kilpailussa Suomea ja voitti toistamiseen parhaan burgerin sarjassa.

Social Burgerjoint kilpaili European Street Food Awardseissa toista kertaa. Kilpailuburgeri Brookdale valittiin Euroopan parhaaksi. Tämä on toinen vuosi peräjälkeen, kun Social Burgerjointin burgeri on valittu Euroopan parhaaksi. Erityisesti raati arvosti burgerin vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita.

Voittoisa Brookdale sisältää kotimaisen naudanlihapihvin, cheddarjuustoa, bearnaisemajoneesia ja pikkelöityä punasipulia briossisämpylän sisällä. Sama burgeri valittiin kesäkuussa järjestetyillä, Suomen ensimmäisillä Burger lovers -festivaaleilla parhaaksi lihaburgeriksi.

”Vähemmän on enemmän. Burgerimme makumaailma on hiottu huippuunsa ja olemme valinneet Brookdaleen parhaimmat raaka-aineet. Kilpailun voittaminen jo toista kertaa on hienoa. Olemme ylpeitä, että olemme nousseet voittajaksi näin kovatasoisessa kansainvälisessä kilpailussa”, Social Burgerjointin luova johtaja ja The Burgermeister Pikkis Tuomonen sanoo.

Social Burgerjoint -ravintolayhteisön pohjana ovat vastuullisesti tuotetuista, laadukkaista raaka-aineista käsityönä tehdyt hampurilaiset, jotka paistetaan Mibrasa-puuhiiligrillissä. Ruokalistalla on myös kasvis- ja vegaaniburgereita.

Social Burgerjointilla on tällä hetkellä kuusi ravintolaa, joista kolme sijaitsee Helsingissä. Lokakuun puolivälissä avataan uusi ravintola Lahteen, ja marraskuussa Vaasaan ja Ouluun. Lahden ravintolaa alkaa johtaa jääkiekkojoukkue Pelicans. Uusia ravintola-avauksia on suunnitteilla Vaasan ja Oulun lisäksi myös muun muassa Tampereelle. Niihin etsitään franchisingyrittäjiä.

”Uskomme vahvasti konseptiimme ja olemme osoittaneet, että se toimii paitsi Helsingissä myös muualla Suomessa. Etsimme innokkaita ja päteviä paikallisyrittäjiä johtamaan uusia ravintoloitamme”, sanoo Tuomonen.