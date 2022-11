Sokos Hotelleille Vuoden hotellibrändi -tunnustus kansainvälisessä brändikisassa.

Tämän vuoden palkintogaala järjestettiin 3.11. kuninkaallisissa puitteissa Lontoon Kensingtonin palatsissa, jossa Sokos Hotellien palkinnon vastaanottivat SOK:n matkailu- ja ravitsemiskaupan kaupallinen johtaja Nina Nieminen sekä konsepti- ja kehitysjohtaja Jaana Matikainen.

Brand of the Year -tittelin voittajat valitaan yleisöäänestyksen, kuluttajatutkimuksen ja tuomareiden arvioinnin pohjalta. Palkinnot jaetaan maittain, maanosittain ja maailmanlaajuisesti. Tänä vuonna ehdokkaina oli yhteensä 3500 brändiä 45 maasta, 206 palkittiin. Sokos Hotels palkittiin kansallisella tasolla ja on ainoa tunnustuksen saanut suomalainen hotellibrändi.

Asiakkaiden onnellistaminen brändinrakennuksen ytimessä

”Tunnustus tuntuu todella arvokkaalta. Sokos Hotels -brändiä on rakennettu niin markkinoinnin, viestinnän, palvelumuotoilun kuin laadun varmistamisen keinoin pitkäjänteisesti jo kohta 50 vuotta. Sokos Hotels -brändi näkyy kuitenkin parhaiten henkilökunnassamme, sillä brändi on yhtä kuin siellä työskentelevät ihmiset. Onnellistamismissiomme myötä henkilökuntamme tuottaa unohtumattomia asiakaskokemuksia vieraillemme joka päivä”, kertoo markkinointijohtaja Outi Vitie ylpeänä.

Sokos Hotelleissa onnellistamisen ydintä on asiakkaiden toiveiden täyttäminen ja odotusten ylittäminen. Henkilökuntaa myös palkitaan onnellistamisteoista kuukausittain.

Suomen vastuullisin hotelliketju

”Asiakkaamme kokevat suomalaisen hotelliketjun luotettavana, vastuullisena ja turvallisena. Seikkoja, joita nykyisessä maailmantilanteessa ja pandemian jälkimainingeissa arvostetaan erityisen paljon”, Outi Vitie kuvailee.

Vastuullisuustyö on Sokos Hotelleissa jatkuvaa tekemistä. Muun muassa ruokahävikin vähentämiseen on panostettu vuosia ja energiatehokkuutta parannettu koko ajan. Ketju on tarjonnut vuodesta 2021 lähtien asiakkailleen mah­dol­lis­uuden hy­vit­tää yö­py­mi­sen­sä hii­li­ja­lan­jäl­ki. Lisäksi se on sitoutunut S-ryhmän tavoitteeseen olla hiilinegatiivinen yritys vuoteen 2025 mennessä. Kaikilla Sokos Hotelleilla on Green Key -ympäristötunnus.

”Niin nyt saatu Brand of the Year -palkinto kuin useat vuosien varrella saamamme kotimaiset tunnustukset kannustavat meitä jatkamaan hyvää ja vastuullista työtä henkilökuntamme ja asiakkaidemme eteen”, Vitie jatkaa.

Sokos Hotels on valittu Suomen arvostetuimmaksi (Brändien arvostus 2022, Kauppalehti ja Taloustutkimus), Suomen luotetuimmaksi (Valitut Palat) ja Suomen vastuullisimmaksi (Sustainable Brand Index) hotelliketjuksi jo useana vuonna peräkkäin.

Lisätietoja: Outi Vitie, markkinointijohtaja, Sokos Hotels, outi.vitie@sok.fi, puh. 010 768 2733

Sokos Hotels -ketjun brändinrakentamisen kulmakivet

Vuosi 1974: Sokos Hotels -ketju perustettiin. Ketjuttamisella pyrittiin ennen kaikkea markkinoinnin tehostamiseen ja tasalaatuisiin palveluihin.

1980-luku: S-Etukortti lanseerattiin. Omistaja-asiakkaille haluttiin tarjota kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa, myös hotelleissa, parhaat edut ja hinnat.

2000-luvun alku: Lapsiasiakkaat saivat oman hotellikaverin, Onni Oravan.

2010-luku: Sosiaalinen media ja vaikuttajaviestintä muuttivat matkailumarkkinointia. Palvelusta tuli kaikkein tärkein kilpailukeino.

2012–2013: Suuri brändiuudistus. Sokos Hotels -ketju jakaantui eri hotellityyppeihin ollakseen yksilöllinen monille. Asiakkaat saavat nyt valita majoittuvatko elämäniloisessa Break-, yksilöllisessä Solo- vai sydämellisesti suomalaisessa Original-hotellissa. Vuonna 2022 syntyi neljäs hotellityyppi Heymo by Sokos Hotels.

Vuosi 2018: Missioksi asiakkaiden onnellistaminen.Henkilökunnalle annettiin vastuu ja vapaus onnellistaa asiakkaita. Onnellistaminen on nostanut ketjun asiakastyytyväisyyden huipputasolle ja vaikuttanut myös työtyytyväisyyteen merkittävästi.

Voittoa tavoittelematon The World Branding Forum -järjestö on keskittynyt brändistandardien kehittämiseen. The World Branding Awards on järjestön tärkein kilpailu. https://awards.brandingforum.org