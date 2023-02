Solnetin avainrekrytoinneilla vauhtia Euroopan valloitukseen – Saksan maajohtaja First Solarilta

Suomalainen aurinkoenergia-alan yritys Solnet Group vauhdittaa kasvuaan Euroopassa. Yritys on kovassa kasvuvauhdissa ja jo vuonna 2020 se listattiin 59 sijalle Financial Times FT1000 listalla ”Fastest Growing Companies in Europe” ja kolmanneksi energia-alan listalla. Viime vuonna Solnet Group tuplasi liikevaihtonsa ja vuonna 2023 yritys tavoittelee jälleen liikevaihdon tuplausta.

Nyt Solnet on nimittänyt johtoonsa kaksi uutta henkilöä. Joanna Viileinen on aloittanut markkinointi- ja viestintäjohtajana johtaen kansainvälistä markkinointia ja viestintää ja Leandro Netz aloittaa liiketoimintajohtajana Saksassa. Leandro Netzillä on pitkä kokemus aurinkoenergia-alalta, ja hän on toiminut johtotehtävissä First Solarilla kahdeksan vuoden ajan. Nasdaq listattu First Solar on yksi maailman suurimmista alan toimijoista. Hänellä on kokemusta kansainvälisen tiimin johtamisesta sekä teollisen mittakaavan aurinkopuistoista. Joanna Viileisellä on laaja kokemus kansainvälisestä markkinoinnista ja viestinnästä B2B puolelta uusiutuvan energian ja vihreän siirtymän parissa mm. Rototecilta ja Nesteeltä.

Tukeakseen kansainvälistä kasvuaan yritys on myös avannut Saksan maayhtiön toimiston Frankfurtiin. Solnetilla on ennestään jo toimistot Hollannissa Amsterdamissa ja Suomessa Helsingin lisäksi Tampereella ja Vaasassa.

”Haluamme vauhdittaa Euroopan vihreää siirtymää pois fossiilisesta energiasta. Tavoittelemme merkittävää osuutta Euroopan aurinkosähkömarkkinoista ja panostamme merkittävästi kasvuun. Laajennamme myös tarjoamaamme koskemaan maa-asennuksia. Näiden avainhenkilöiden johdolla pystymme palvelemaan yhä paremmin eurooppalaisia asiakkaitamme. Olemme iloisia voidessamme toivottaa Leandro Netzin ja Joanna Viileisen tiimiimme. Olemme myös avanneet toimiston Saksassa voidaksemme palvella saksalaisia asiakkaitamme suoraan alueella ja olla lähellä muitakin projektejamme Keski- ja Itä-Euroopan alueella. Haemme koko ajan myös uusia asentajia, koska aurinkoenergia-ala käy todella kuumana tällä hetkellä vihreän siirtymän ja energiakriisin ansiosta”, kertoo Veli-Matti Heimonen, operatiivinen johtaja, Solnet Group.

Euroopan aurinkoenergiamarkkinat kasvavat erittäin nopeasti tällä hetkellä energiakriisin ja nousevien sähkön hintojen takia tukemaan energiariippumattomuutta. EU:n ilmastotavoitteet nopeuttavat myös vihreää siirtymää kohti yhä uusiutuvampaa energian tuotantoa. Vihreä aurinkoenergia on myös hyvin kilpailukykyistä hinnaltaan aurinkopaneelien hintojen laskettua. Kaiken lisäksi aurinkoenergia mahdollistaa myös energian varastoinnin, joka on yksi tämän hetken haasteista. Solnet on tullut tunnetuksi älykkäistä aurinkopaneeleistaan etäohjausmahdollisuudella, jonka avulla voidaan ohjata ja valvoa jopa yksittäistä paneelia.