Sonos Move uudessa värissä: ammattitason äänimaailma näyttävästi mukaan mihin tahansa

Kestävän ja tehokkaan Move-älykaiuttimen uusi Lunar White -sävy tulee myyntiin 7. heinäkuuta. Uuden päivityksen myötä Moven akunkesto on jopa 11 tuntia.

Äänielämysbrändi Sonosin Move-kaiutin mahdollistaa ammattitason äänentoiston myös kodin ulkopuolella. Kannettava kaiutin on Sonosin ainoa laatuaan, ja se lanseerattiin Suomen markkinoille Shadow Black -värissä viime syksynä. Pohjoismaiseen estetiikkaan sopiva, suosittu ja odotettu Lunar White -väri tulee Suomessa myyntiin 7. heinäkuuta. Kaiutin on tilattavissa uudessa värissä ennakkoon 22. kesäkuuta alkaen. Kaiuttimen hinta on 399 euroa.

Uuden päivityksen ansiosta Moven akunkesto on aikaisempaa pidempi, jopa 11 tuntia yhdellä latauksella. Kaiutin on suunniteltu kulkemaan menossa mukana, ja sen ulkokuori kestää erinomaisesti kolhuja, likaa ja kosteutta. Lisäksi se kestää hyvin UV-säteilyä ja äärimmäisiä lämpötiloja.

Move on kaksi älykästä kaiutinta yhdessä

Move haastaa kuluttajien käsitykset langattomista kaiuttimista älykkäällä ja mukautuvalla äänellä, yllättävän syvällä bassolla ja laajalla ääniprofiililla. Move on kaksi älykästä kaiutinta yhdessä, sillä se soveltuu erinomaisesti kuunteluun sisätiloissa, mutta tarjoaa tehokkaan äänentoiston myös tien päällä. Laajennetun langattoman kantaman vuoksi se toimii kotona osana Sonos-järjestelmää ja soi moitteettomasti myös pihan kauimmaisessa kulmassa.

Moven avulla käyttäjä pääsee nauttimaan haluamastaan suoratoistopalvelusta äänenlaadusta tinkimättä. Se sisältää laadukkaan Sonos-ohjelmistoalustan ja kattavan suoratoistopalveluiden ekosysteemin, joka tukee muun muassa yli sataa suoratoistopalvelua, useita ääniavustajia sekä AirPlay 2 -palvelua. Suoratoisto onnistuu Bluetoothin kautta, eli äänen toistaminen suoraan puhelimesta tai tabletista on helppoa.

Sonosin omistautuminen laadukkaalle äänelle näkyy myös Movessa. Jotta äänenlaatu olisi joka paikassa täydellinen, Sonos on kehittänyt Trueplay-sovelluksen, jonka avulla kaiutin virittää itsensä tasapainottamaan ympäristön ääntä ainutlaatuisen viritystekniikan avulla.



Tietoja Sonosista



Sonos (Nasdaq: SONO) on yksi maailman johtavista äänielämysbrändeistä. Sonos – langattoman monihuoneäänentoiston keksijä – tuottaa innovaatioita, jotka auttavat maailmaa kuuntelemaan paremmin. Se mahdollistaa ihmisille pääsyn heidän lempisisältöihinsä ja antaa heidän hallita niitä haluamallaan tavalla sijainnista riippumatta. Sonos tunnetaan vertaansa vailla olevasta äänielämyksestä, hienostuneesta muotoilusta, käytön helppoudesta, avoimesta alustasta sekä siitä, että se tuo audiosisältöjen koko kirjon kaikkien saataville. Sonosin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, Kalifornian Santa Barbarassa. Lisätietoja: www.sonos.com.