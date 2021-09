Sonos tuo markkinoille täydellisen pienen asunnon äänipalkin

Äänielämysbrändi Sonosin uutuus Beam (Gen 2) on kompakti, älykäs äänipalkki kaikelle viihteelle tv-sarjoista, elokuviin ja peleihin. Kyseessä on valmistajan suosituimman älypalkin paranneltu versio, joka muun muassa tukee Dolby Atmosia ja takaa entistä syvemmän ja kirkkaamman äänen. Uusi Beam tulee myyntiin maailmanlaajuisesti 5. lokakuuta, mutta sen voi tilata jo nyt ennakkoon osoitteessa sonos.com. Äänipalkin hinta on 499 euroa.

"'Hollywood kotona' -ajatus toimii bisneksemme katalysaattorina, ja Beamilla on ollut tässä ratkaiseva rooli yhtenä luokkansa eniten myydyistä äänipalkeista", Patrick Spence, Sonosin toimitusjohtaja sanoo. "Päivitimme Beamiin uusia ominaisuuksia ja merkittävästi paremman äänen sen pohjalta, mitä olemme vuosien varrella kuuntelusta ja kotiteattereista oppineet. Kaikki tämä mahtuu edelleen samaan kompaktiin kokoon, joka on ollut äärettömän suosittu asiakkaidemme keskuudessa."

Päivitetty Beam vie kotiteatterikokemuksen uudelle tasolle

Syksy tuo tullessaan odotetut elokuva- ja sarjauutuudet, joista pääsee nauttimaan päivitetyn Beamin kanssa entistä kokonaisvaltaisemmin. Yhteensopivuus yli sadan Sonos-sovelluksesta löytyvän suoratoistopalvelun kanssa ja upeat parannukset ääneen, muotoiluun ja pakkaukseen takaavat vertaansa vailla olevat elämykset lempisisältöjen parissa. Uuden Beamin ominaisuuksiin lukeutuvat muun muassa:

3D-ääni Dolby Atmosilla: Mukaansatempaava ääniteknologia, joka vie katsojan tapahtumien keskelle. Dolby Atmosin myötä katsoja kokee todentuntuisesti lentokoneen lentävän ylitseen, kuulee huoneen poikki kulkevat askeleet ja tuntee elokuvamusiikin ympärillään.

Mukaansatempaava ääniteknologia, joka vie katsojan tapahtumien keskelle. Dolby Atmosin myötä katsoja kokee todentuntuisesti lentokoneen lentävän ylitseen, kuulee huoneen poikki kulkevat askeleet ja tuntee elokuvamusiikin ympärillään. Parempi ääni, sama koko: Suuremman tehon ja uudistettujen kaiutinjärjestelyjen ansiosta Beam ohjaa äänen huoneeseen ja onnistuu näin luomaan erittäin todentuntuisen elämyksen. Lisäksi äänipalkki on yhteensopiva television HDMI eARCin kanssa, ja se myös tukee uusia ääniformaatteja.

Suuremman tehon ja uudistettujen kaiutinjärjestelyjen ansiosta Beam ohjaa äänen huoneeseen ja onnistuu näin luomaan erittäin todentuntuisen elämyksen. Lisäksi äänipalkki on yhteensopiva television HDMI eARCin kanssa, ja se myös tukee uusia ääniformaatteja. Hienostunut muotoilu: Uudistetun, tarkasti perforoidun polykarbonaattisäleikön ansiosta kaiuttimen ääni kuulostaa upealta, ja se mukautuu saumattomasti kotiin, kuten Sonos Arc.

Uudistetun, tarkasti perforoidun polykarbonaattisäleikön ansiosta kaiuttimen ääni kuulostaa upealta, ja se mukautuu saumattomasti kotiin, kuten Sonos Arc. Vaivaton, entistä turvallisempi asennus: Ainoastaan kaksi kaapelia ja uudet NFC-mahdollisuudet mahdollistavat näppärän asennuksen. Kuuntelun pääsee aloittamaan muutamassa minuutissa.

Ainoastaan kaksi kaapelia ja uudet NFC-mahdollisuudet mahdollistavat näppärän asennuksen. Kuuntelun pääsee aloittamaan muutamassa minuutissa. Kestävä ääni: Uusi Beam on pakattu ekologisesti. Pakkauksessa on laadukas päällystämätön voimapaperi, se on 97-prosenttisesti kestävän kehityksen mukaan valmistettua paperia eikä sisällä lainkaan kertakäyttöistä vaahtomuovia.

Uusi Beam on muiden Sonos-tuotteiden tavoin johtavien musiikki- ja elokuva-alan ammattilaisten virittämä, mikä takaa autenttisen äänikokemuksen. Äänipalkin voi lisäksi hienosäätää sopimaan tilan akustiikkaan Trueplay-viritysteknologian avulla. Beamin voi myös halutessaan kiinnittää seinälle, ja hallinta on helppoa esimerkiksi Sonos-sovelluksen, television kaukosäätimen, Apple AirPlay 2:n ja suoratoistosovellusten kautta. Kuuntelija voi käyttää Beamia sellaisenaan tai laajentaa järjestelmää langattomasti lisäämällä siihen muita Sonos-kaiuttimia.

Sonos tuo asiakkaidensa käyttöön uusia palveluita ja ääniformaatteja

Sonos lisää alustalleen myöhemmin tänä vuonna Amazon Music Ultra HD -äänituen ja Dolby Atmos Musicin. Amazon Music Ultra HD mahdollistaa häviöttömän äänen Sonos-kaiuttimilla jopa 24-bit/48 kHz -tasolla. Dolby Atmos Music on kokonaisvaltainen ääniformaatti, joka rikkoo perinteisen studioäänityksen rajat ja vie kuuntelijan musiikin keskelle paljastaen kaikki yksityiskohdat. Kaikille Amazon Music Unlimited -asiakkaille ilmainen Ultra HD on saatavilla kaikissa S2-laitteissa, poislukien Play:1, Play:3, Playbase ja Playbar. Dolby Atmos Music on saatavilla Arcille ja Beamille (Gen 2). Sonos ilmoitti myös suunnitelmistaan tukea DTS Digital Surround -äänen dekoodausta Playbarilla, Playbasella, Ampilla sekä Beamin ja Arcin molemmilla versioilla S2-alustan avulla.

Beam (Gen 2) tulee myyntiin maailmanlaajuisesti 5. lokakuuta 499 euron hintaan sonos.com-sivuille sekä valtuutetuille jälleenmyyjille. Päivityksistä Amazon Music Ultra HD:n ja Dolby Atmos Musicin osalta ilmoitetaan osoitteessa sonos.com sekä Sonosin Instagramissa.

